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426集會訴求多元 各路首長提建言

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在野黨26日的遊行上，各個領袖都有不同訴求。（國民黨提供）
在野黨26日的遊行上，各個領袖都有不同訴求。（國民黨提供）

國民黨26日的「反綠共，戰獨裁」凱道造勢吸引25萬民眾走上街頭，不過綜觀藍營各地方首長與領袖的訴求相當多元。台北市長蔣萬安呼籲民眾對抗綠色獨裁；桃園市長張善政說稱民進黨「綠共」不冤枉；台中市長盧秀燕呼籲總統賴清德拚經濟、但並未聚焦罷免；國民黨主席朱立倫明確要求賴清德下台；民眾黨主席黃國昌與前台大校長管中閔則較關注司法不公。

國民黨號召426上凱道，雖然民眾普遍都對賴清德不滿，但不滿的議題卻相當多元。管中閔上台時批評檢調近日濫捕濫訴到處抓人，是「專制、獨裁與法西斯」的第一步。黃國昌亦批評，賴清德要北檢綁走前民眾黨主席柯文哲，檢廉單位衝進民眾黨中央黨部，關人8個月以來卻沒有金流、證據與時間，但他們不會害怕，並強調守住國會，才能夠守住台灣的民主。

朱主席要罷賴清德

國民黨主席朱立倫則說，賴清德就職1周年的520以後，就要推動罷免賴清德的行動。立法院黨團總召傅崐萁也說，不只會在520提出對賴清德的罷免案，或是彈劾案，會窮極一切手段，要讓台灣回復民主法治的社會。

前總統馬英九則說，賴清德現在支持度僅有4成，希望賴清德可以「清醒有德」，面對自己。

台中市長盧秀燕高喊「拚經濟」、「顧人民」、「救產業」，並呼籲賴清德重視民生與產業、不要再搞政治，但並沒有直接提到「罷免」2個字；先前曾提出要倒閣的台北市長蔣萬安，在此次遊行則是強調，民眾受不了「綠能你不能」的雙標、選擇性辦案，還有綠營用司法打壓民眾黨，且對國民黨立委發動大罷免。

停止軍演、開國是會議

新北市長侯友宜批評台灣如今愈來愈對立，民進黨都用意識形態、仇恨撕裂情感，他呼籲賴清德站出來傾聽人民的聲音，開國是會議、解決人民的問題；桃園市長張善政指出，民進黨一天到晚說對岸怎樣怎樣，結果自己也如出一轍，「說他們就是綠共，一點都不冤枉」，並鼓勵民眾反對民進黨的大罷免。

立法院長韓國瑜則大聲疾呼，台灣人腦袋上懸著3把刀，分別是美國關稅、中共軍演、大罷免，要解決這些議題，要先跟美國政府談降低關稅，還要對對岸釋出手上的和平鴿、而非手榴彈，且呼籲北京停止軍演。他也向賴清德喊話，立刻停止罷免，讓朝野攜手合作，若真的開始罷免，全台民眾一定要出門投票反對罷免。

綜合來看，藍白政治人物對遊行後的下一步都有不同想法，未來要如何整合、推動，必須要看各高層的智慧。


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國民黨 罷免 賴清德

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