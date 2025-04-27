罷免賴清德能成真？ 學者：頂多換蕭美琴

「我國罷免總統門檻高，可行性極低，即使賴清德總統被罷免，也不致重選總統！」針對國民黨主席朱立倫26日於凱道遊行時高喊罷免賴清德，學者劉兆隆受訪時直言，賴清德即使被罷，也是蕭美琴繼任；學者蘇子喬也說，罷免總統門檻光是3分之2立委就很難達成，更何況一半普選，而彈劾總統也要總統犯罪、大法官同意，並不容易。成局顯示這口號只是政治動作。

在野黨醞釀提罷免

國民黨26日在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，黨主席朱立倫表示，總統賴清德就任只想消滅在野黨，國民黨反中共，也反綠共，520後立院要立刻提出罷免賴總統。黨團總召傅崐萁也說，不只在520會提出賴總統的罷免案，也會窮極一切的手段，對賴總統提出所有可能的彈劾案，讓台灣回復民主法治的社會。

民眾黨團副總召張啓楷表示，根據《總統副總統選舉罷免法》規定，罷免總統的難度很高，雖然立法院不容易通過，但這也是民眾表達民意與憤怒的管道，前總統陳水扁任內也經歷4次罷免，儘管當時都沒成案，但在野黨仍提出罷免案。

罷免總統窒礙難行

但東吳大學政治系教授蘇子喬受訪時直言，罷免總統要4分之1立委提議、3分之2立委表決通過，而經公告後投票要有2分之1選民投票贊成才會通過，因此要讓賴總統因為罷免而下台並不切實際。另外，發動彈劾也要總統有法定犯罪事實才可進行，在如今的狀況也不可行。

「朱立倫喊罷免完全是個政治動作！」彰師大公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆受訪時也說，罷免總統門檻非常高，「比倒閣還要高」，且依法將總統罷免掉後，由於總統具有保障任期，因此總統因罷免下台後，繼任的還是副總統蕭美琴。

若罷免副總統繼位

《憲法》第49條規定，總統缺位時，由副總統繼任至總統任期屆滿為止。兩者都不能視事時，由行政院院長代行其職權。總統、副總統均缺位時，依《憲法增修條文》第2條第8項規定，由行政院院長代行其職權，並依同條第一項規定補選總統、副總統，繼任至原任期屆滿為止。

劉兆隆也指出，罷免賴清德與罷免韓國瑜都是假議題，因為總統與立法院長都有任期保障，倒閣使得國會重選的話，韓國瑜還會是立法院長。

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