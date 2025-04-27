吳思瑤：從419到426 證明100%民主自由不可能獨裁

藍白昨天在凱道舉辦「反綠共戰獨裁」集會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，短短一週內419、426有不同陣營、不同主張在同一地點集會遊行，證明台灣100%絕對自由、民主，台灣不可能獨裁。

國民黨昨天在總統府前凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜等人皆出席。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午受訪時表示，在短短一週內419、426有不同陣營、不同主張在同一地點集會遊行，「這就證明台灣100%絕對自由、民主，以及100%台灣不可能是獨裁」。

吳思瑤說，426集會遊行成為國民黨內幾名巨頭權力競逐、政治角力的擂台。有網友指台上至少有6位總統級候選人，有人想搶黨主席位置、有人想保住國會龍頭，有人想問鼎未來總統大選，各自機關盤算，卻沒提出任何福國利民、有利國家發展的正向主張。

吳思瑤指出，整場活動充斥主題錯亂、價值謬誤、對象錯置等3大問題。主題錯亂部分，他們所謂「戰獨裁、綠共、司法不公」，都是不存在假議題，只是藍白政客合力捏造出來的政治話術。

吳思瑤說，價值謬誤部分，藍白作為台灣最大在野黨，卻充斥著「反法治、反進步、反民主」的謬誤主張，何其諷刺；對象錯置部分，總統賴清德說得很清楚，要「戰獨裁」就去天安門，全球公認的獨裁者就是中共領導人習近平。

吳思瑤表示，國民黨政治工作者，包括昨天台上的副主席連勝文剛從北京回來。國民黨人一再親中、舔共，不去戰真正的獨裁，反而在台灣操作不存在的獨裁者政治騙術。

吳思瑤指出，昨天整場儼然成為朱立倫最後的救生筏，「也就是朱立倫的最後一搏」，國民黨怕罷免、也要救罷免，只好回到最原始、最擅長的操作，往深藍的基本支持者靠攏。

吳思瑤說，越來越多的國民黨不適任立委，二階罷免連署幾乎篤定要進入三階投票，為了救罷免、怕罷免，只好往深藍的基本支持者靠攏，這是昨天活動的本質和現象。