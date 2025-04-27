另類尬場！劉和然、李四川都上凱道秀口條、展人氣
藍白昨天下午號召群眾上凱道集會表達怒吼，新北市副市長劉和然雖然沒登上主舞台，但他站上場邊肥皂箱，講得慷慨激昂，痛批民進黨發動大罷免掩飾施政無能。
劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。
劉和然昨天下午也上凱道，站上場邊的肥皂箱開講，他說，自己是老師出身，從沒想過有一天要上街頭，民進黨賴清德總統執政快1年，找不到指標政績，卻發動大罷免來掩飾施政無能，也透過司法工具來整肅異己，企圖用少少的罷免票，就要罷免人民選出來的立委，缺乏民主風度。
劉也批，民進黨執政不照顧人民，只獨厚自己人。劉和然愈講愈激動，對賴總統喊話「有沒有本事，叫賴清德下來一起選好不好？否則別只會用奧步」。
不只劉和然昨天現身凱道，同樣參選2026新北市長一役呼聲高的台北市副市長李四川昨也現身凱道，來自高雄的議員、里長興奮地與「川伯」寒暄互動，展現高人氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言