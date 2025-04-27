另類尬場！劉和然、李四川都上凱道秀口條、展人氣

藍白昨天下午號召群眾上凱道集會表達怒吼，新北市副市長劉和然雖然沒登上主舞台，但他站上場邊肥皂箱，講得慷慨激昂，痛批民進黨發動大罷免掩飾施政無能。

劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。

劉和然昨天下午也上凱道，站上場邊的肥皂箱開講，他說，自己是老師出身，從沒想過有一天要上街頭，民進黨賴清德總統執政快1年，找不到指標政績，卻發動大罷免來掩飾施政無能，也透過司法工具來整肅異己，企圖用少少的罷免票，就要罷免人民選出來的立委，缺乏民主風度。

劉也批，民進黨執政不照顧人民，只獨厚自己人。劉和然愈講愈激動，對賴總統喊話「有沒有本事，叫賴清德下來一起選好不好？否則別只會用奧步」。