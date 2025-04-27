快訊

0050「開無雙」降費又分割…006208的正面回應？網嗆：不要只會拍影片情勒

中職／徐若熙5局退場葉總釋疑2考量 下次登板在這周

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

另類尬場！劉和然、李四川都上凱道秀口條、展人氣

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
台北市副市長李四川（中）昨也現身凱道，來自高雄的議員、里長興奮地與「川伯」寒暄互動，展現高人氣。圖／讀者提供
台北市副市長李四川（中）昨也現身凱道，來自高雄的議員、里長興奮地與「川伯」寒暄互動，展現高人氣。圖／讀者提供

藍白昨天下午號召群眾上凱道集會表達怒吼，新北市副市長劉和然雖然沒登上主舞台，但他站上場邊肥皂箱，講得慷慨激昂，痛批民進黨發動大罷免掩飾施政無能。

劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。

劉和然昨天下午也上凱道，站上場邊的肥皂箱開講，他說，自己是老師出身，從沒想過有一天要上街頭，民進黨賴清德總統執政快1年，找不到指標政績，卻發動大罷免來掩飾施政無能，也透過司法工具來整肅異己，企圖用少少的罷免票，就要罷免人民選出來的立委，缺乏民主風度。

劉也批，民進黨執政不照顧人民，只獨厚自己人。劉和然愈講愈激動，對賴總統喊話「有沒有本事，叫賴清德下來一起選好不好？否則別只會用奧步」。

不只劉和然昨天現身凱道，同樣參選2026新北市長一役呼聲高的台北市副市長李四川昨也現身凱道，來自高雄的議員、里長興奮地與「川伯」寒暄互動，展現高人氣。

新北市副市長劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。圖／讀者提供
新北市副市長劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。圖／讀者提供
新北市副市長劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。圖／讀者提供
新北市副市長劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。圖／讀者提供
新北市副市長劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。圖／讀者提供
新北市副市長劉和然有意爭取投入2026新北市長之役的門票，近來積極參與黨的活動，強化與黨的連結。圖／讀者提供

劉和然 李四川 罷免

延伸閱讀

影／漏網鏡頭..蔣萬安爆氣反擊綠議員 李四川一動作曝光

與李四川同列民調 2026新北市長選舉當仁不讓？劉和然1句妙答

新北教育界奧斯卡今頒獎12名優秀教師出列 劉和然：政府支柱

劉和然參戰轟卓榮泰：別只會嘴 先搞懂地方需求

相關新聞

影／朱立倫戰獨裁喊罷免總統 盧秀燕沒附和…相信這件事

國民黨昨「反綠共、戰獨裁」凱道遊行，湧入25萬民眾，國民黨主席朱立倫喊出，520罷免賴清德總統。對此，國民黨台中市長盧秀...

凱道湧25萬人 他曝1漏網鏡頭某女縣市長紅著眼眶嘆這句

國民黨昨凱道「反綠共、戰獨裁」集會。昨天的主持人、議員李明賢今在臉書貼出一張昨天的漏網鏡頭，李說，一位他熟識的女性縣市長...

韓國瑜嗆綠打麻將只想清一色 吳思瑤酸國民黨只想詐胡

藍白陣營合辦「反綠共，戰獨裁」活動，立法院長韓國瑜出席時批評民進黨搞大罷免，還以麻將形容，綠營只想打清一色。民進黨立院黨...

426上凱道翻轉藍氣勢？ 王鴻薇：如韓國瑜在高雄逆轉勝

「反綠共、戰獨裁」活動昨天於凱道集會，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇分析，昨天天候不佳卻有超過25萬人站出來，展現人民怒吼...

另類尬場！劉和然、李四川都上凱道秀口條、展人氣

藍白昨天下午號召群眾上凱道集會表達怒吼，新北市副市長劉和然雖然沒登上主舞台，但他站上場邊肥皂箱，講得慷慨激昂，痛批民進黨...

藍將提案罷免賴清德 林沛祥：必須打倒民主獨裁者

國民黨宣示將提案「罷免賴清德」，最新民調也顯示賴出現「死亡交叉」。國民黨立委林沛祥認為，這不單止是戰術或提案，現在就是要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。