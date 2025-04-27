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影／朱立倫戰獨裁喊罷免總統 盧秀燕沒附和…相信這件事

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）。記者趙容萱／攝影

國民黨昨「反綠共、戰獨裁」凱道遊行，湧入25萬民眾，國民黨主席朱立倫喊出，520罷免賴清德總統。對此，國民黨台中市長盧秀燕喊話賴清德，強調「我相信總統有智慧化解執政危機」，她建議總統可利用520就職一周年宣誓，未來三年的任期專心國政，顧百姓、顧經濟、顧民生，團結國人，一致對外，不要對內鬥爭。

盧秀燕今天上午參加台中市西屯區港尾永興福德祠土地回歸記誌紀念碑揭碑慶典。盧秀燕會後受訪時說，總統上任還未滿一年，這段時間，國人一直覺得國內紛紛擾擾，感覺重政治、輕民生、輕經濟，國人非常憂慮，所以昨天她甚至聽到有人要罷免總統。

盧秀燕認為，她相信，總統有智慧可以化解自己危機，總統可以學習土地公的智慧，能夠化解危機，520為總統就職一周年，她相信總統可利用他就職一周年宣誓，向國人展現他未來三年的任期，好好的重民生、顧經濟，照顧百姓，不要搞政治，這樣子團結國人，一致對外，不要對內鬥爭。

盧秀燕強調，她相信總統會有智慧解決他自己執政危機，她也相信總統有智慧，也許520總統的宣誓是一個很好的機會，向國人宣誓過去這一年，他的確政治太多了，經濟和民生太少了，盼未來三年，總統專心國政，顧百姓、顧經濟、顧民生，團結國人，一致對外，不要對內鬥爭，她相信總統有智慧化解自己的執政危機。

國民黨 朱立倫 盧秀燕 罷免 賴清德

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