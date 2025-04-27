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凱道湧25萬人 他曝1漏網鏡頭某女縣市長紅著眼眶嘆這句

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李明賢今在臉書說，他作為昨天凱道活動主持人之一，在舞台後方近距離觀察與拍照，這一張是藍營縣市長，從左到右分別是桃園市長張善政、台北市長蔣萬安；台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜正在講悄悄話，「他們在談什麼呢？」圖／引用自李明賢臉書
李明賢今在臉書說，他作為昨天凱道活動主持人之一，在舞台後方近距離觀察與拍照，這一張是藍營縣市長，從左到右分別是桃園市長張善政、台北市長蔣萬安；台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜正在講悄悄話，「他們在談什麼呢？」圖／引用自李明賢臉書

國民黨昨凱道「反綠共、戰獨裁」集會。昨天的主持人、議員李明賢今在臉書貼出一張昨天的漏網鏡頭，李說，一位他熟識的女性縣市長，昨在舞台望著凱道滿滿支持者，她不禁紅著眼眶說，「阮們國家是怎樣走下去？」她內心更多感慨是，台灣民主正在快速倒退中。

李明賢今天在臉書說，面對昨天數十萬人上街，賴清德一句要抗爭的就去「天安門抗議」，無疑就是要把藍白、把凱道這一群人打成「非我族類、其心必異」；大家總說「面對人民要謙卑」，但賴清德卻是「面對人民更傲慢！」

李說，當執政黨不願正視另一種不同於執政黨的聲音，難不成，台灣要切成兩半？還是要把藍白通通驅逐出境？現在只要任何反對執政黨的，就被打成「中共同路人」，這就是專制政權的打壓異己手段，而且會更變本加厲。

他憂心，不論是大罷免、司法打壓，執政黨接下來還有多少清算鬥爭的工具？執政黨的爪牙們權力會如何被濫用？當台灣只剩下一個民進黨，只剩下一種聲音，這對台灣是好事情嗎？以往的台灣民主是多元包容，如今剩下挺賴才是愛台，反賴就是賣台，這也是阿扁、呂秀蓮過去幾天的呼籲，執政黨不能無限濫用權力。

「台灣民主正在倒退、走回頭路！」李明賢說，站在掌權者的對立面需要更多勇氣；從昨天凱道超過20萬人走上街頭，也讓他充滿更多勇氣與信心，這一路絕不退縮。

李明賢也在臉書最後附註，他作為昨天主持人之一，在舞台後方近距離觀察與拍照，這一張是藍營縣市長，從左到右分別是桃園市長張善政、台北市長蔣萬安；台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜正在講悄悄話，「他們在談什麼呢？」

凱道 執政黨 李明賢 盧秀燕 賴清德

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