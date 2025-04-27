藍將提案罷免賴清德 林沛祥：必須打倒民主獨裁者

國民黨宣示將提案「罷免賴清德」，最新民調也顯示賴出現「死亡交叉」。國民黨立委林沛祥認為，這不單止是戰術或提案，現在就是要把所有焦點放在賴清德這樣的民主獨裁者，這是大家必須對抗、打倒的；尤其賴對於眾多民生問題視若無睹，只想搞政治鬥爭，執政周年交出如此成績單，難怪民調出現「死亡交叉」。

國民黨與民眾黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，主辦單位宣稱逾25萬民眾到場怒吼「賴清德總統下台」。國民黨主席朱立倫表示，5月20日賴清德就職滿周年後開始全民罷免賴清德，除了立院發動罷免外，全台各地要用人民的力量推倒賴清德；國民黨立院黨團總召傅崐萁也宣布將提罷免案。

林沛祥指出，全國人民已經給賴清德一年時間，再三周就是賴就職一周年，但賴仍無法讓朝野和諧、團結，對於實質上美國關稅問題、中共軍演威脅等，賴也都視若無睹，只想要清算在野聯盟，只想以司法迫害、政治鬥爭方式，消滅所有在野反對賴的勢力，甚至包括來自黨內的敵對勢力。

林沛祥分析，這次提罷免賴清德不只是一個戰術性抉擇，不是單純從立法院提案全民公投，甚至不是要修憲、全面性對抗，要把所有焦點放在賴清德本人身上，才是國民黨該做的；其實民進黨也是有理性及民主素養的人，但是當前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮、總統府資政謝長廷都被歸類為「中共同路人」的時候，大家就知道賴清德已經變成德國前元首希特勒般的想去清算所有反對聲音，這樣的民主獨裁者是大家必須對抗、打倒的。

另外，有關賴清德民調出現「死亡交叉」，林沛祥認為，就算台灣於世界棒球經典賽拿冠軍等很多事件可以保持賴暫時的施政滿意度高峰，但賴對於美國關稅戰回應非常緩慢且不妥，對能源議題等民生問題也視若無睹，這一年一心一意只想搞大罷免、政治鬥爭、司法清算，導致全國大部分民眾都認為，不認同這樣的總統，給他一年時間，蜜月期也快過了，交出來成績居然這樣不堪，也難怪民調出現死亡交叉。