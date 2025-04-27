朱立倫喊罷免賴清德 郭國文諷：若未成功 朱該下台

國民黨主席朱立倫喊出5月20日總統就職一年後，立法院將提出罷免賴清德總統提案。民進黨立委郭國文今稱，這根本是糊弄藍營支持者的「不可能任務」，無法化解藍營的政治危機，若沒有成功，朱立倫應該下台。

國民黨與民眾黨昨天在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，國民黨主席朱立倫表示，距離賴清德就職滿1年只剩24天，520後開始全民罷免賴清德，除了立院發動罷免外，全台各地要用人民的力量推倒賴清德；國民黨立院黨團總召傅崐萁稍後也宣布，將提出罷免案。

郭國文對此表示，朱立倫提出罷免賴清德總統，但罷免總統須取得立法院超過三分之二的多數立委同意，才有可能成案。以目前立法院生態來看，根本是不可能的任務，朱立倫不過是在糊弄自己的支持者。

郭國文指出，從一開始推動罷免案時，國民黨就想「以罷制罷」，結果搞出死亡連署，之後又推了一個詐騙公投，現在更喊出要罷免賴清德，一再呼嚨支持者，朱立倫徹頭徹尾是個「出一張嘴」的黨主席，非常無能，無法化解藍營的政治危機，只會製造更多危機。