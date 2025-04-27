韓國瑜嗆綠打麻將只想清一色 吳思瑤酸國民黨只想詐胡

藍白陣營合辦「反綠共，戰獨裁」活動，立法院長韓國瑜出席時批評民進黨搞大罷免，還以麻將形容，綠營只想打清一色。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今稱，上牌桌就要守牌桌的規矩，打牌不能「詐胡」，但為什麼國民黨上下都在挺作弊、搞詐胡，然後被抓包就翻桌。

吳思瑤發文指出，韓國瑜把民主政治比喻為打麻將，批評大罷免，令人不敢恭維，但韓國瑜就是一個只會當「康樂股長」的立院院長，還能有什麼期待？

吳思瑤認為，跟韓國瑜講罷免是憲法賦權、神聖不可剝奪，完全徒勞無功、狗吠火車。她說，不要忘記了，在2024年12月20日立院再次動用舉手表決，惡修「選罷法」沒收人民罷免權，韓國瑜就是最大的幫兇。

「我是不懂什麼清一色、湊一色啦」。吳思瑤表示，好笑的是長這麼大，今天才知道原來不是「臭一色」，她批評，韓國瑜議事不中立，心中只有「藍白一色」，要說「清一色」，恐怕形容只會封殺民進黨議案、沒收少數黨聲音的韓院長才更貼切。

最後，吳思瑤說，總歸一句，上牌桌就要守牌桌的規矩，打牌不能「詐胡」，但為什麼國民黨上下都在挺作弊、搞詐胡，然後被抓包就翻桌。