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426上凱道翻轉藍氣勢？ 王鴻薇：如韓國瑜在高雄逆轉勝

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨四二六戰獨裁凱道集結。記者胡經周／攝影
國民黨四二六戰獨裁凱道集結。記者胡經周／攝影

「反綠共、戰獨裁」活動昨天於凱道集會，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇分析，昨天天候不佳卻有超過25萬人站出來，展現人民怒吼及不滿，這有兩層意義，第一是會給賴清德總統壓力，提醒賴應該謙卑而非傲慢；第二是讓更多民眾注意大罷免，會出來投「不同意」，過去立法院長韓國瑜選高雄市長，也是經過幾場造勢就逆轉勝，昨天就有這效果。

國民黨與民眾黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，主辦單位宣稱逾25萬民眾到場怒吼「賴清德總統下台」，外界也關注活動後，能否讓國民黨氣勢翻轉，對大罷免產生的效果又是什麼。

王鴻薇表示，昨天426集會人數爆場，讓許多國民黨人更充分感受到民眾對賴政府倒行逆施、司法追殺的不滿，現在國家在非常危難的時候還在搞大罷免，人民已經非常憤怒，尤其昨天下雨時雨勢不小，卻還這麼多人留在凱道，這讓國民黨人更堅定了解所做的一切並沒有錯，更要強化監督，不能辜負大家支持在野黨。

王鴻薇分析，昨天集會有兩個意義，第一，這是賴清德上任以來第一場人民怒吼，而且就那麼多人，也是藍白在野黨聯合團結起來對執政黨民進黨的怒吼，對賴清德來說應該會造成一定壓力，尤其賴就任還不到一年，民調就快出現「死亡交叉」，賴應謙卑，但面對民眾集會卻傲慢。

第二，大罷免可能原來並沒有太多人關心，這次集會讓他們關注到大罷免，未來可能會更願意走出來投下「不同意罷免」票。韓國瑜過去選高雄市長本也不被看好，也是經過3場大造勢逆轉，昨天就有這種效果。

國民黨 王鴻薇 罷免 賴清德

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