吳思瑤：426集會有3大錯亂 「罷賴」淪政治角力工具

國民黨與民眾黨昨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出活動有「三大錯亂」，全是政治騙術。她並稱國民黨主席朱立倫提出罷免總統、立院黨團總召傅崐萁加碼彈劾總統的主張「難如登天」，不樂見憲法珍貴賦權，成為國民黨人的政治角力工具。

總統府前的凱達格蘭大道，19日才有網紅八炯所辦的「拒絕統戰，守護台灣」集會活動，26日又有藍白政營所辦的「反綠共、戰獨裁」集會遊行。吳思瑤指出，台灣能在短短一周，出現不同陣營在同個地點集會遊行，代表不同主張都能被台灣社會包容且聽見，是台灣擁有百分之百的自由民主，不可能獨裁的鐵證。

她認為，這場集會遊行儼然成了國民黨巨頭的政治角力擂台，更有網友算出台上至少有超過6位的總統級候選人，各自都有機關盤算，卻未提出任何福國利民、國際民生的正向主張。

「整場活動充滿主題錯亂、價值謬誤及對象錯置3大問題」 ，吳思瑤指出，活動主題所稱的戰獨裁、綠共及司法不公，都是不存在的假議題，只是藍白政客合力捏造的政治話術，價值更是謬誤，藍白作為台灣最大在野黨，卻充斥反法制、反進步、反民主的主張，何其諷刺。

吳思瑤續指，賴總統稱「戰獨裁就去天安門」，因為當今全球公認的世界獨裁者就是中國領導人習近平，但國民黨副主席連勝文不正從北京回來？她酸，國民黨人一再舔共，不去戰真正的獨裁，反來台灣操作並不存在的獨裁者，顯然是政治騙術。

她接著點名朱立倫，批這場集會遊行是朱立倫的最後一搏，也是能否緩解黨內信任危機的重要救生圈，並稱國民黨怕罷免、也要救罷免，只好回到最原始且最擅長的操作，往深藍支持者靠攏。

台北市長蔣萬安日前提出倒閣，朱立倫昨天則喊出罷免總統，傅崐萁也加碼稱要彈劾總統。吳思瑤指出，憲法制度設計何其崇高，具備相當社會正當性，遺憾藍白為挽救政治聲量及不斷下跌的支持度，將憲法制度作為政治操弄工具。

現行法律規定，總統副總統罷免案須經三分之二立委同意，也就是要有76名跨黨派立委支持，但藍白陣營合計62席立委，人數不足以通過罷免案。吳思瑤稱，朱立倫提出罷免總統，幾乎是不可能的任務，比登天還難，此論述背後除了要與蔣萬安所提的倒閣互別苗頭，也是作為壟斷罷免氣勢、凝聚深藍支持者的工具。

吳思瑤另指出，彈劾總統除三分之二立委同意，還要移請憲法法庭審理，但憲法法庭已被國民黨癱瘓，「這才是真正挑戰不可能的任務」。