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25萬人怒吼 侯友宜：人民不要這「三不」政權
國民黨在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，估計超過25萬人到場。新北市長侯友宜今天表示，人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權，呼籲賴清德總統召開與在野對話國是會議，傾聽人民的聲音，一起面對經濟及政治難題。
國民黨與民眾黨支持者昨天齊聚凱道，參加「反綠共、戰獨裁」集會，主辦單位宣稱逾25萬民眾到場，在總統府前怒吼「賴清德總統下台」。
侯友宜昨天也到參與集會並上台演說，今天侯友宜到瑞芳區主持177瑞芳觀光公車啟航典禮時，媒體詢問他對昨天集會的看法。
侯友宜表示，人民不要不傾聽、不反思、不對話的政權，他要特別再次呼籲賴總統，趕快召開在野對話國是會議，傾聽人民的聲音，解決目前政治的對立。
侯友宜說，在這個黑暗的時刻，人們期待的是一個團結的台灣，所以賴總統要站出來，和人民在一起，傾聽聲音，跟所有的在野黨以及不同的聲音來對話。
侯友宜認為，賴總統只要願意，相信就可以把台灣團結好，一起面對現在經濟以及政治難題，在衝突的內憂外患時刻，相信賴總統一定做得到，我們這塊土地將會更好，大家一起加油。
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