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反惡罷催化劑…凱道25萬人上街頭 藍曝地方不滿憋很久了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北總統府前凱道人海 國民黨26日發起上凱道「反綠共戰獨裁」活動，現場民眾滿到景福門，甚至蔓延到中山南路、仁愛路與信義路。記者胡經周／攝影
台北總統府前凱道人海 國民黨26日發起上凱道「反綠共戰獨裁」活動，現場民眾滿到景福門，甚至蔓延到中山南路、仁愛路與信義路。記者胡經周／攝影

國民黨昨天凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，喊出破25萬人參與，藍營氣勢大增。藍營人士觀察，很多原本沈默、很少站出來的民眾都出來力挺，議會黨團書記長李明賢說，這代表的正是一股對執政不滿的氣勢，很多基層跟他反映「不滿真的憋很久了。」

「從司法搜索，北市黨部主委黃呂錦茹被羈押，還有賴清德總統的發言，這些都是催化劑。」李說，正因地方基層不滿民進黨的司法打壓、罷免政治操作，所以他認為昨天的凱道氣勢，會是一個轉捩點，尤其對賴清德總的發言，質疑「民主真的只能有民進黨一種聲音，不同聲音就是中共同路人？就要去天安門抗爭？」賴總統用這種抹紅在野黨的方式，只是會激怒更多怒氣。

對於如何守住5席立委，台北市長蔣萬安的下一步？李明賢說，接下來反惡罷，黨要延續這一股氣勢，並加強論述，包括立院罷免總統、倒閣雙軌並進，還有就是呼籲民眾站出來投罷免反對票，必要時黨也還是要上街，讓地方基層有一個發洩空間。原本大家對反罷免很冷，不過從司法搜索，主委黃呂錦茹被羈押，還有賴總統的發言，大家也從觀望不表態，開始勇於表態。

李表示，昨天他在現場，發現很多新朋友、很久不見的老朋友，都站上了街頭，許多人自動自發，甚至還有年輕人平常不關心政治的都出來了，更有從台中搭火車自己上來凱道的婆婆媽媽。

至於罷免綠委團體，也因這幾波司法搜索約談，還有昨天的凱道行動，罷雙吳團體表示，的確罷免連署有更多一些，他們接下來會持續衝連署。

凱道 司法 李明賢 民進黨 罷免

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