學者：藍綠都在鞏固同溫層

國民黨昨號召「反綠共，戰獨裁」上凱道，場面雖熱鬧，不過學者表示，如同四一九的「反共護台反統戰」，兩場活動仍以鞏固同溫層為主，如要突破同溫層，需有重大事件發生激起不滿。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，後續是否能夠持續反罷免的氣勢，一方面仍要靠藍白營政治人物持續加強宣傳力道，另一方面如果能抓住機會製造更多話題，例如昨天活動後，朱立倫前往中正一分局說明日前包圍北檢一案。如果北檢後續針對朱立倫等人進行約談等司法行動，就有可能激發支持者危機意識，將反罷免熱潮持續。

台藝大廣播電視系教授賴祥蔚說，四二六後重點是要如何配合並落實到具體行為，例如是支持罷免執政黨立委，或是積極出來投票以支持遭到罷免的國民黨立委。

清華大學兼任助理教授何志勇表示，在野黨應團結，除了表面上的攻防外，應如過去的「國親新聯盟」一樣，組成聯盟制衡執政黨。在野黨應念茲在茲，以台灣百姓的福祉為念。