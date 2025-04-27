聽新聞
0:00 / 0:00

學者：藍綠都在鞏固同溫層

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。記者余承翰／攝影
國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。記者余承翰／攝影

國民黨昨號召「反綠共，戰獨裁」上凱道，場面雖熱鬧，不過學者表示，如同四一九的「反共護台反統戰」，兩場活動仍以鞏固同溫層為主，如要突破同溫層，需有重大事件發生激起不滿。

東吳大學政治系副教授左宜恩表示，後續是否能夠持續反罷免的氣勢，一方面仍要靠藍白營政治人物持續加強宣傳力道，另一方面如果能抓住機會製造更多話題，例如昨天活動後，朱立倫前往中正一分局說明日前包圍北檢一案。如果北檢後續針對朱立倫等人進行約談等司法行動，就有可能激發支持者危機意識，將反罷免熱潮持續。

台藝大廣播電視系教授賴祥蔚說，四二六後重點是要如何配合並落實到具體行為，例如是支持罷免執政黨立委，或是積極出來投票以支持遭到罷免的國民黨立委。

清華大學兼任助理教授何志勇表示，在野黨應團結，除了表面上的攻防外，應如過去的「國親新聯盟」一樣，組成聯盟制衡執政黨。在野黨應念茲在茲，以台灣百姓的福祉為念。

國民黨 朱立倫 罷免

延伸閱讀

藍白展現大團結、韓國瑜金句連發 凱道沸騰

藍白反綠共戰獨裁 朱立倫：全民罷免賴清德

藍擬推罷免彈劾總統 綠指欠正當性、白要進一步討論

強調「沒有做錯」！朱立倫、謝龍介赴中正一自首 90分鐘做完筆錄

相關新聞

藍白反綠共戰獨裁 朱立倫：全民罷免賴清德

國民黨與民眾黨昨天在凱道舉辦「反綠共、戰獨裁」集會，主辦單位宣稱逾廿五萬民眾在總統府前怒吼「賴清德總統下台」。國民黨主席...

凱道雨中「戰獨裁」25萬人與會 韓國瑜夜晚發15字心聲

國民黨今號召群眾，上凱道「反綠共，戰獨裁」，現場喊出有25萬人與會。在「戰獨裁」後，立法院長韓國瑜晚上9時2分，以15個...

新聞眼／如何延續戰力催出票 考驗在野

賴清德總統執政後，司法大刀頻頻砍向在野陣營，從民眾黨前主席柯文哲，再到近日的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，全面激起藍白怒...

綠營控違法動員移工上凱道 鄭正鈐反擊：無移工參與 批綠營抹黑

國民黨今在凱道發起「反綠共、戰獨裁」集會，有直播主在現場訪問戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾，但對方卻講越南話，表示「不知...

強調「沒有做錯」！朱立倫、謝龍介赴中正一自首 90分鐘做完筆錄

國民黨主席朱立倫17日動員北檢外集結，抗議司法不公，因被舉牌兩次「制止」牌，警方認定違反集會遊行法，日前發通知書到案說明...

藍白展現大團結、韓國瑜金句連發 凱道沸騰

國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會，除藍營天王到場力挺外，民眾黨主席黃國昌也率黨公職出席，展現在野大團結氣勢。當主持人宣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。