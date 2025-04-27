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觀察站／政局動盪 賴總統火上加油

聯合報／ 記者周佑政
賴清德總統（中）表示「戰獨裁」，要去天安門。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）表示「戰獨裁」，要去天安門。記者黃義書／攝影

在野黨號召群眾上凱道「戰獨裁」，賴總統回應，要戰獨裁應該去北京天安門。賴總統短短一句話，讓朝野對立再度升高，這也是過去一年來賴政府執政之下的縮影，面對國會多數，民進黨不願溝通妥協，反倒發動大罷免，導致朝野惡鬥難止，政局若持續動盪，最終承擔苦果的也將是執政黨。

少數執政的民進黨在國會席次屈居劣勢，本應謙卑與在野黨溝通協調推動國政；然而，民眾看到的是民進黨不願遵守民主服從多數的精神，對於多數黨通過的法案、預算，覆議再覆議、釋憲再釋憲，導致政治僵局。

近期，因為美國發動關稅戰，行政院端出四千一百億元的特別預算，但其中因應關稅衝擊的經費不足千億元，遭在野黨質疑偷渡預算。

賴總統就職以來，經常強調他要「團結國家」，但是執政黨過去一年的來的所做所為，似乎反其道而行，讓小小的台灣，陷入大大分裂。解鈴還須繫鈴人，從賴總統、卓揆到民進黨，都應沉澱思考，如何終結朝野惡鬥，並且化解國內社會與政治的高度對立。否則，民眾不滿情緒持續累積，恐怕也將反映在明年縣市長選舉上。

凱道 天安門 民進黨 賴清德

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