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黃國昌：抗賴 一步都不會退

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
民眾黨主席黃國昌表示，賴清德的目標是要讓台灣成為一個「順賴者昌、 逆賴者亡」的台灣。記者張曼蘋／攝影
民眾黨主席黃國昌表示，賴清德的目標是要讓台灣成為一個「順賴者昌、 逆賴者亡」的台灣。記者張曼蘋／攝影

國民黨昨辦「反綠共、戰獨裁」集會遊行，民眾黨主席黃國昌率黨籍立委、議員上台，黃說，去年賴總統要北檢綁走柯文哲、衝進民眾黨中央黨部搜索，要消滅的不僅是柯文哲、民眾黨，賴的目標是要讓台灣成為「順賴者昌、逆賴者亡」，「今天是人民主場，把民主還給台灣、把正義還給人民」。

昨天的凱道集會雖是國民黨舉辦，但民眾黨及支持者到場聲援人數眾多，許多支持者高喊「釋放柯文哲、賴清德下台」，現場氣氛激昂。

黃國昌致詞時表示，去年八月卅日賴清德要北檢綁走柯文哲、衝進民眾黨中央黨部，搞了八個月，仍沒金流、沒證據，要消滅的不僅柯文哲、不只民眾黨，當時很多人保持沉默並感到害怕。

黃國昌強調，他要告訴所有人民，民眾黨不會害怕，站在對抗賴清德獨裁道路上，一步都不會退，「我們知道賴清德的目標，不是只有要消滅柯文哲，他們要讓台灣成為一個『順賴者昌，逆賴者亡』的台灣，但這個台灣不是我們要的」。

而昨天台北市長蔣萬安帶北市立委、議員上台時，台下突傳出大聲呼喊「游淑慧下台、游淑慧下台」。國民黨市議員游淑慧與鍾小平在檢方偵辦京華城案時，緊咬時任台北市長柯文哲涉嫌圖利，據悉，許多小草私下說，現場若看到二人就要噓聲對待。

柯文哲 民眾黨 賴清德 黃國昌

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