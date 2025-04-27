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藍白展現大團結、韓國瑜金句連發 凱道沸騰

聯合報／ 記者／台北報導
國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨主席朱立倫（中）率黨公職人員與支持者一同高喊「賴清德下台」。記者余承翰／攝影
國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨主席朱立倫（中）率黨公職人員與支持者一同高喊「賴清德下台」。記者余承翰／攝影

國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會，除藍營天王到場力挺外，民眾黨主席黃國昌也率黨公職出席，展現在野大團結氣勢。當主持人宣布立法院長韓國瑜上台，全場民眾瞬間沸騰，瘋狂搖動手中國旗，吶喊「院長好」，人氣絲毫不減當年。另外，黃國昌、國民黨主席朱立倫上台演講時也獲得不少民眾的熱情回應。

藍白凱道集會，藍營天王幾乎總動員，前總統馬英九、韓國瑜、台大前校長管中閔到場力挺，除了出國不克出席的台東縣長饒慶鈴外，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等十四個泛藍執政縣市首長也全數參加。

藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，儘管天氣狀況不佳，不到2點人潮及湧現，民眾帶國旗發布條出席活動，現場氣氛十分激昂。記者林俊良／攝影
藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，儘管天氣狀況不佳，不到2點人潮及湧現，民眾帶國旗發布條出席活動，現場氣氛十分激昂。記者林俊良／攝影

當擔任主持人的台北市議員李明賢宣布韓國瑜上台致詞時，民眾揮舞手中國旗，高喊「韓國瑜加油！」、「院長好」，彷彿回到二○一八年「韓流」最盛之時，也替活動迎來第一波高潮。

韓國瑜則是金句連發，每字每句都讓在場者熱情回應。他以打麻將說明大罷免，說立委剛當選就罷免，哪有執政黨這樣搞法，這不是民主政治。打麻將只想打清一色，為什麼不打「湊一色」？不光是韓國瑜背後藍委們忍不住笑了出來，就連民眾也被韓逗得哈哈大笑。

緊接著，黃國昌率黨公職上台，迎來活動第二波高潮，現場民眾的反應也不亞於韓國瑜。

泛藍縣市長同聲譴責民進黨無視美國對等關稅危機，只顧政治操作大罷免，用司法追殺在野黨。盧秀燕喊話賴總統「國難當頭不要再搞政治，拜託你」。

「共諜在哪裡？就在身後的總統府！」蔣萬安高聲怒批，民進黨和側翼整天用放大鏡扣對手紅帽子，連阿扁都被出征，和獨裁國家已無不同；民進黨變共諜黨，「賴總統和吳釗燮不面對、不道歉、不說明」，該譴責時民進黨全黨沉默，繼續推大罷免、追殺在野黨、扣紅帽子，所以雨再大「我們都要堅定前行」，在總統府前怒吼。

最後一波高潮則是朱立倫宣講，尤其當朱說到「我等一下就到中正一分局讓你約談」時，更是將現場氣氛烘托到高點。

國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。記者余承翰／攝影
國民黨昨天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。記者余承翰／攝影

凱道 民進黨 罷免 韓國瑜

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