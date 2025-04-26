綠營控違法動員移工上凱道 鄭正鈐反擊：無移工參與 批綠營抹黑

國民黨今在凱道發起「反綠共、戰獨裁」集會，有直播主在現場訪問戴著新竹市立委鄭正鈐帽子的民眾，但對方卻講越南話，表示「不知道為何來這」，遭民進黨質疑違法動員移工。鄭正鈐今深夜回應，並無移工參與，痛批綠營抹黑、打壓。

「您在民主國家跑到凱道去反獨裁已經莫名其妙了，竟然還動員到外籍移工」，曾代表民進黨參選立委的陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔如此質疑，指鄭正鈐動員外籍移工上凱道，已違反就業服務法和選罷法，就業服務法規定雇主不得指派所聘雇的外國人從事許可以外的工作，選罷法也有外籍人士不得協助參與造勢遊行宣傳之規定。

針對外界質疑426活動現場有移工參與一事，鄭正鈐立委辦公室今晚嚴正澄清，活動是民眾自發性參加，只要認同守護民主、反對國家機器打壓異己的人士，皆自由參與。活動當天因下雨，支持者向服務團隊索取帽子，現場提供物資給自發前來的民眾，當時並未針對每位參加者進行身分背景審查。

鄭正鈐辦公室補充，事後了解，當天部分參與者為持有中華民國身分證的外籍配偶及第二代，並無移工參與，也未涉及任何違法情事。鄭辦再次強調，426活動堅守守護民主、反對打壓的初心，是所有理念相同的人士共同站出來的活動。

鄭正鈐辦公室強調，當國家正面臨關稅危機，產業困境、經濟重壓之際，民進黨政府卻將心力用於內鬥清算，對於人民合理的抗議聲音，不思反省，卻只會進行抹黑、打壓，這才是真正令人憂心的民主倒退。

鄭正鈐辦公室表示，台灣是民主國家，人民有集會結社的自由，不論國籍、背景，支持民主理念的人士皆可在法律範圍內自由表達訴求。反之，執政黨若動輒以陰謀論、惡意扣帽子來打壓異議，才是真正違背民主精神。

鄭正鈐辦公室呼籲，民進黨停止製造寒蟬效應，停止利用國家機器打壓不同聲音。守護民主，不容退讓；堅持自由，絕不沉默。