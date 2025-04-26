凱道雨中「戰獨裁」25萬人與會 韓國瑜夜晚發15字心聲

國民黨今號召群眾，上凱道「反綠共，戰獨裁」，現場喊出有25萬人與會。在「戰獨裁」後，立法院長韓國瑜晚上9時2分，以15個字作為今日活動的結尾。

韓國瑜在活動中，針對民進黨推動大罷免，表示立委剛當選就罷免，哪有執政黨這樣搞法，這不是民主政治。打麻將只想打清一色，為什麼不打「湊一色」？

韓國瑜說，連陳水扁、呂秀蓮、謝長廷都呼籲賴清德跟民進黨不要搞大罷免，不要讓台灣民主開倒車，一定要走真正的民主，民主一定要有反對黨制衡。幾十年的努力，好不容易有民主的結果。賴清德時常對海外國家說台灣民主可貴，呼籲民進黨不要對外宣傳台灣民主，對內謀殺台灣民主。

經過一日激情，韓國瑜在晚上9時2分，以15個字作為今日結尾。他說，「謝謝大家的熱情支持，中華民國加油！」