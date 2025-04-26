戰獨裁主題曲「毋甘願的人」 創作者「子夜鷗」曝心聲

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會，國民黨今早也公布活動主題曲「毋甘願的人」。創作者「子夜鷗」表示，在這個極度動盪的時代，台灣已經沒有繼續內鬥的本錢了，希望全台灣內鬥可以平息團結一心。

子夜鷗表示，台灣這塊土地是所有在上面生活的人共同疼惜的，是所有人的寶貝，如果所有人都可以在棒球比賽時不分你我地為選手吶喊狂歡，分享舉祝成為世界冠軍的驕傲，那在政治上多麼分裂的鴻溝、多少被「創造」出來的敵我本質上，根本沒有那麼不一樣。

子夜鷗說，大家都生活在一起，愛的東西大同小異，會哭會笑會難受也會感動，我們都只是一樣的「人」，有吵架經驗的人一定都知道，繼續把緊張和怒火升級從來都不會有好結果，能夠平息一切的是平靜的討論、理解和彼此妥協，關鍵是能看見對方言語和行為中存在的「善意」，這也是我們作為台灣人驕傲的特質不是嗎？

談及創作「毋甘願的人」，子夜鷗說，雖然是一首表達衝撞的歌曲，但是初衷僅僅是為了讓已經太過火的人收手、讓自省和善良可以被喚醒，最終大家還是都要像一家人一般生活在一起，一起面對挑戰、一起更好、一起繁榮幸福。

子夜鷗說，願全台灣內鬥可以平息團結一心，在世界洶湧浪潮中站穩腳步、面對更險峻的外來挑戰，在這個極度動盪的時代，已經沒有繼續內鬥的本錢了，台灣加油。