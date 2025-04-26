凱道「戰獨裁」 柯志恩：人民不發聲國家就會獨裁
國民黨今在凱道發起「反綠共、戰獨裁」集會，高雄市黨部主委、立委柯志恩表示，權者權力膨脹或節制，從來不是靠政客的良心，而是人民的監督與制衡，這次人民不站出來發聲，國家就會走向獨裁。
柯志恩今天率領19位高雄市議員及多位黨公職人員上凱道吶喊、抗議不公，她說執政黨透過各種司法檢調「辦在野不辦綠」的手段，打擊政敵，逐步限縮台灣的民主法治自由，將台灣帶往越來越獨裁的方向。
柯志恩提到，今天北上高雄鄉親都不是動員，全都是自動自發，原本市黨部估計只有15台遊覽車，後來數量暴增到50台「民進黨嘲笑我們，說今天下雨可能3000人不到，現場已超過12萬人聚集，就讓他們見識到人民的力量」。
柯志恩說，她聽到賴清德總統說應該到北京天安門反獨裁，痛批面對如此無視民意、傲慢跋扈的總統，今天如果人民不站出來，國家就會走向獨裁，「今天就是要告訴賴清德總統反獨裁，避免他的錯誤，告訴民進黨政府人民的聲音最重要，人民才是最偉大的」。
她正告賴清德，人民才是頭家，藍白站出來是開始、不是結束，也籲請人民永遠記住，除非人民大反抗，否則掌權者不會收斂知足，權力會膨脹或節制從來不是靠政客的良心，而是人民的監督與制衡，壓迫人民的政客必遭殃、背叛人民的政權必倒台。
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