強調「沒有做錯」！朱立倫、謝龍介赴中正一自首 90分鐘做完筆錄

國民黨主席朱立倫17日動員北檢外集結，抗議司法不公，因被舉牌兩次「制止」牌，警方認定違反集會遊行法，日前發通知書到案說明。今藍白在凱道舉辦「426戰獨裁」活動，朱立倫台上直言「等等會去自首」，活動結束和謝龍介、楊智伃等人步入中正一警分局，經近90分鐘製作筆錄，朱立倫等3人步出警分局，並向場外支持者揮手致意才搭車離去。

朱立倫、謝龍介、楊智伃今天下午5點36分步入警分局，約在晚上7點步出。據了解，3人都有請律師，偵查隊偵查佐同時對3人製作筆錄，不過值得一提的是，由於偵訊室僅有2間，因此謝龍介在偵查隊辦公室偵詢。

據悉，朱立倫等3人並未否認自己所作所為，但宣稱憲法有保障人民集會的自由，強調自己沒有做錯。警詢後朱立倫、楊智伃被依違反集會遊行法函送法辦，而謝龍介除了違反集會遊行法，因號召群眾推倒鐵馬護欄，還多了一條妨害公務函送法辦。

製作筆錄前，除了朱立倫、謝龍介、楊智伃，還有立院黨團總召傅崐萁、許宇甄、凌濤等人一起從凱道沿著公園路走了約600公尺，到中正一警分局，也不乏凱道支持者在後跟隨，由於警方僅讓朱立倫等3人進入警分局內，阻擋傅崐萁等人進入，傅崐萁不滿，在警分局外發表談話大嗆「一個警察單位為什麼要把門關起來？是有什麼見不得人的事情？」，更拋出520之後，將在國會對賴清德正式提罷免案。