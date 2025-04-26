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「沒做錯」凱道抗議後赴警局自首！朱立倫、楊智伃送辦 謝龍介多背一罪

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強調「沒有做錯」！朱立倫、謝龍介赴中正一自首 90分鐘做完筆錄

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
朱立倫、謝龍介、楊智伃3人今天步入中正一警分局「自首」。記者翁至成／攝影
朱立倫、謝龍介、楊智伃3人今天步入中正一警分局「自首」。記者翁至成／攝影

國民黨主席朱立倫17日動員北檢外集結，抗議司法不公，因被舉牌兩次「制止」牌，警方認定違反集會遊行法，日前發通知書到案說明。今藍白在凱道舉辦「426戰獨裁」活動，朱立倫台上直言「等等會去自首」，活動結束和謝龍介、楊智伃等人步入中正一警分局，經近90分鐘製作筆錄，朱立倫等3人步出警分局，並向場外支持者揮手致意才搭車離去。

朱立倫、謝龍介、楊智伃今天下午5點36分步入警分局，約在晚上7點步出。據了解，3人都有請律師，偵查隊偵查佐同時對3人製作筆錄，不過值得一提的是，由於偵訊室僅有2間，因此謝龍介在偵查隊辦公室偵詢。

據悉，朱立倫等3人並未否認自己所作所為，但宣稱憲法有保障人民集會的自由，強調自己沒有做錯。警詢後朱立倫、楊智伃被依違反集會遊行法函送法辦，而謝龍介除了違反集會遊行法，因號召群眾推倒鐵馬護欄，還多了一條妨害公務函送法辦。

製作筆錄前，除了朱立倫、謝龍介、楊智伃，還有立院黨團總召傅崐萁、許宇甄、凌濤等人一起從凱道沿著公園路走了約600公尺，到中正一警分局，也不乏凱道支持者在後跟隨，由於警方僅讓朱立倫等3人進入警分局內，阻擋傅崐萁等人進入，傅崐萁不滿，在警分局外發表談話大嗆「一個警察單位為什麼要把門關起來？是有什麼見不得人的事情？」，更拋出520之後，將在國會對賴清德正式提罷免案。

傅崐萁發表完談話群眾並未離去，儘管中正一警分局督察組長陳育健持大聲公呼籲民眾離去不要聚集，恐影響公眾通行，但無人理會，上百名民眾站在包括公園路、青島東路的人行道，仿佛包圍中正一分局般，不斷高喊「賴清德下台」，最後直到朱立倫等3人做完筆錄才離去，群眾也慢慢散去。

現場不少民眾聚集，高喊「賴清德下台」。記者翁至成／攝影
現場不少民眾聚集，高喊「賴清德下台」。記者翁至成／攝影
立院黨團總召傅崐萁在中正一分局外發表談話，現場不少民眾聚集。記者翁至成／攝影
立院黨團總召傅崐萁在中正一分局外發表談話，現場不少民眾聚集。記者翁至成／攝影
立院黨團總召傅崐萁在中正一分局外發表談話，現場不少民眾聚集。記者翁至成／攝影
立院黨團總召傅崐萁在中正一分局外發表談話，現場不少民眾聚集。記者翁至成／攝影
現場不少民眾聚集，高喊「賴清德下台」。記者翁至成／攝影
現場不少民眾聚集，高喊「賴清德下台」。記者翁至成／攝影
經近90分鐘製作筆錄，朱立倫等3人步出分局，除了受訪也向場外支持者揮手致意，才搭車離去。記者翁至成／攝影
經近90分鐘製作筆錄，朱立倫等3人步出分局，除了受訪也向場外支持者揮手致意，才搭車離去。記者翁至成／攝影

傅崐萁 朱立倫 謝龍介 賴清德

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