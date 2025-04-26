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影／朱立倫：面對獨裁者我們不會放棄 會奮戰到底

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國民黨主席朱立倫、立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃，傍晚前往台北市中正一分局「自首」，步出分局振臂加油、抗爭到底。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫、立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃，傍晚前往台北市中正一分局「自首」，步出分局振臂加油、抗爭到底。記者黃義書／攝影

國民黨主席朱立倫、立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃，傍晚前往台北市中正一分局，就前往台北地檢集會聲援北市黨部主任委員黃呂錦茹遭台北地檢收押禁見一事「自首」（說明）。

朱立倫、謝龍介與楊智伃三人「說明」後，三人一起步中正一分局，立委傅崐萁、葛如鈞，許宇甄、秘書長黃健庭與民眾在分局門口聲援、加油。

朱立倫步出分局後表示，人民有集會結社的自由，今天賴清德要把所有人民的聲音沒收，要把集會結社的自由讓我們放棄，我們不會屈服、我們一定會勇敢地站出來。

朱立倫強調，接下來的每一天都是人民力量的展現。一個完全不知道悔改的獨裁者，只是不斷地毀滅台灣，在傷害我們的民主，破壞我們的司法，我們一定要勇敢地站出來。

朱立倫表示，今天朱立倫站出來、謝龍介站出來、楊智伃站出來，我們絕對不會被你（賴清德）嚇到，我們會持續努力的抗爭，我們會持續努力的奮戰到底。

國民黨主席朱立倫（中）、立委謝龍介（中左）和國民黨發言人楊智伃（中右），傍晚前往台北市中正一分局，就前往台北地檢集會聲援北市黨部主任委員黃呂錦茹遭台北地檢收押禁見一事「自首」（說明）。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、立委謝龍介（中左）和國民黨發言人楊智伃（中右），傍晚前往台北市中正一分局，就前往台北地檢集會聲援北市黨部主任委員黃呂錦茹遭台北地檢收押禁見一事「自首」（說明）。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫、立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃，傍晚前往台北市中正一分局「自首」，步出分局振臂加油、抗爭到底。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫、立委謝龍介和國民黨發言人楊智伃，傍晚前往台北市中正一分局「自首」，步出分局振臂加油、抗爭到底。記者黃義書／攝影

朱立倫 楊智伃 謝龍介

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