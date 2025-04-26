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凱道戰獨裁 王惠美：新民意是團結安定救台灣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美參加426凱道「反綠共，戰獨裁」遊行，強調大家要勇敢站出來展現新民意，要團結要安定為人民救台灣。圖／取自王惠美臉書
彰化縣長王惠美參加426凱道「反綠共，戰獨裁」遊行，強調大家要勇敢站出來展現新民意，要團結要安定為人民救台灣。圖／取自王惠美臉書

國民黨號召的426上凱道「反綠共，戰獨裁」遊行，彰化縣長王惠美上台表示，台灣正面臨發展的關鍵時刻，執政黨用大罷免進行內鬥內耗，而國際上有美國發動的關稅戰，大家要勇敢站出來展現新民意，要團結要安定為人民救台灣。

彰化縣今天上午出動8輛遊覽車載送300多人北上參加遊行，除縣長王惠美、兼縣黨部主委的立委謝衣鳯參加外，議長謝典林並在議員群組發起議員踴躍參加，估計人數超過400人。

王惠美表示，現在正是台灣發展的重要時候，我們在國際上面對美國的對等關稅問題，有待大家團結一致，朝野不分你我，希望共度難關，但民進黨卻發起大罷免，不僅是內耗而且內鬥。

王惠美說，現在的最新民意是台灣團結安定，放下對立，團結面對這個大變局，希望大家站出來，要團結要安定為人民救台灣，國民黨加油！台灣加油。

彰化縣長王惠美參加426凱道「反綠共，戰獨裁」遊行。圖／取自王惠美臉書
彰化縣長王惠美參加426凱道「反綠共，戰獨裁」遊行。圖／取自王惠美臉書

內耗 王惠美

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