凱道戰獨裁 王惠美：新民意是團結安定救台灣
國民黨號召的426上凱道「反綠共，戰獨裁」遊行，彰化縣長王惠美上台表示，台灣正面臨發展的關鍵時刻，執政黨用大罷免進行內鬥內耗，而國際上有美國發動的關稅戰，大家要勇敢站出來展現新民意，要團結要安定為人民救台灣。
彰化縣今天上午出動8輛遊覽車載送300多人北上參加遊行，除縣長王惠美、兼縣黨部主委的立委謝衣鳯參加外，議長謝典林並在議員群組發起議員踴躍參加，估計人數超過400人。
王惠美表示，現在正是台灣發展的重要時候，我們在國際上面對美國的對等關稅問題，有待大家團結一致，朝野不分你我，希望共度難關，但民進黨卻發起大罷免，不僅是內耗而且內鬥。
王惠美說，現在的最新民意是台灣團結安定，放下對立，團結面對這個大變局，希望大家站出來，要團結要安定為人民救台灣，國民黨加油！台灣加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言