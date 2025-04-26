凱道戰獨裁 王惠美：新民意是團結安定救台灣

國民黨號召的426上凱道「反綠共，戰獨裁」遊行，彰化縣長王惠美上台表示，台灣正面臨發展的關鍵時刻，執政黨用大罷免進行內鬥內耗，而國際上有美國發動的關稅戰，大家要勇敢站出來展現新民意，要團結要安定為人民救台灣。

彰化縣今天上午出動8輛遊覽車載送300多人北上參加遊行，除縣長王惠美、兼縣黨部主委的立委謝衣鳯參加外，議長謝典林並在議員群組發起議員踴躍參加，估計人數超過400人。

王惠美表示，現在正是台灣發展的重要時候，我們在國際上面對美國的對等關稅問題，有待大家團結一致，朝野不分你我，希望共度難關，但民進黨卻發起大罷免，不僅是內耗而且內鬥。