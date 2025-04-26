賴清德稱戰獨裁應去天安門 蘇俊賓批：逞口舌之快

國民黨426戰獨裁凱道集結，賴清德總統稱「應該要去北京天安門」，再掀議論。桃園副市長蘇俊賓認為賴「逞口舌之快」，質疑賴真的回應在台灣民眾焦慮了嗎？

蘇俊賓指出，對岸對台威脅與是否獨裁沒有直接關係，若對岸逐步轉型民主但不放棄武力侵犯，賴清德難道不反對；民主國家侵犯他國所在多有，美國不正危機全球多數國家的利益與安全？

蘇俊賓表示，權力如果沒有約束，或者是藉由民主制度制衡，就是極權獨裁。賴清德總統習慣反中二元思維，只要不激烈反中，就是中共的同路人，這個思維把台灣人分成「愛台灣的人」和「中共同路人」，把政黨分成「愛台灣的政黨」和「賣台灣的政黨」，只要不是民進黨提名的立法委員，應該每一個都被罷免。

蘇俊賓呼籲賴清德靜下來思考，愛台灣二元思維過去也許好用，現在不見得，甚至是非常危險。面對國際局勢，應該登高一呼，團結在野黨解決國內問題，靈活運用國際關係面對，為台灣爭取最高的利益。在這種外部危機之下，內部是很容易團結的，才是總統最該做的事。

蘇俊賓說，真的不必在這個時候，替在野黨貼上如此大的標籤，國家機器也更該公平合理處理真正重要的問題。團結國家的那把鑰匙還在總統的手上，期待總統換一個思維，面對今天的人民訴求。