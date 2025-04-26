凱道戰獨裁 南投縣長許淑華：下架綠委讓民進黨自食惡果

南投縣今天出動34輛遊覽車、一千多名支持者到台北參加大遊行，南投縣長許淑華說，南投鄉親到場和大家一起，用行動反對獨裁，更要下架民進黨立委，讓民進黨自食惡果。

許淑華說，這屆國民黨、民眾黨立委表現非常傑出，展現監督執政黨力道，通過許多福國利民的法案，對於縣市政府來說最重要的，就是通過修改財政收支劃分法，讓屬於偏鄉的南投縣有更多的財源，推動縣政。

但是民進黨已經習慣一黨獨大，容不下國眾兩黨合作，企圖改變立法院席次，推動大惡罷。對於民進黨惡罷，國民黨絕對正面迎戰，但民進黨眼見不如預期，就操弄司法介入罷免，所以，這是一場不公不義的惡罷。

許淑華呼籲支持者，除了要保護好國眾兩黨立委，也要拜託大家罷免民進黨立委行動，要動員各縣市民眾加入聯署，讓民進黨自食惡果，下架民進黨立委。