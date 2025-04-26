凱道戰獨裁 楊文科挺大新竹3藍委喊反罷免

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」現場湧入25萬民眾。新竹縣長楊文科特地北上聲援，並與立法委員林思銘、徐欣瑩、鄭正鈐一同上台「反罷免」，要讓民進黨聽到人民怒吼的聲音。

「我們要的是安居樂業」，楊文科表示，人民要的是過平安、幸福、快樂的生活，所以我們要維護民主自由的價值、維護多元的意見包容，新竹縣有林思銘、徐欣瑩委員，新竹市有鄭正鈐委員，他們都是很好的委員，我們要支持他們，一起反對罷免。

今天的「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動從下午3點開始登場，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜，藍營15縣市長等藍營大咖均受邀出席，此外前台大校長管中閔也將以嘉賓身份現身宣講。

雖然雨勢綿綿不斷，但凱道仍一度人潮擁擠，景福門也被民眾包圍，就連周邊的捷運站，均有許多手持國旗民眾，主持人也喊出25萬人，群眾熱情鼓譟。