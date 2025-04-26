凱道戰獨裁後 傅崐萁喊：520提賴清德罷免案

國民黨今在凱道號召群眾，響應「反綠共，戰獨裁」活動。因日前北檢前抗議，被指違反集遊法，國民黨主席朱立倫被傳到案說明，今活動結束後至中正一警分局「自首」。國民黨立院黨團總召傅崐萁跟隨聲援，當場喊出在520賴清德總統就職滿一周年，提出罷免案。

傅崐萁說，今天25萬熱愛自由、熱愛民主的台灣人民，在凱達格蘭大道和總統府前，發出民主的怒吼，得到的卻是賴清德回答要他們去天安門。賴清德已經把凱道，正式定位為天安門，把民進黨已經正式定位為共產黨，台灣共產黨就是賴清德。

傅崐萁表示，「我們不只在520會提出對賴清德的罷免案，對於賴清德所有可能的彈劾案，我們會窮極一切的手段，要讓台灣回復民主法治的社會，不可以讓這些綠衛兵，仿效文化大革命，在台灣四處流竄，在台灣四處鬥爭流傳。我們要讓台灣回歸祥和，人民需要安居樂業，務必不能這些綠共、綠衛兵推動文化大革命，我們不能讓賴清德得逞，這會毀滅掉台灣世世代代的民主。」

傅崐萁強調，一定會窮極手段讓賴清德下台。全國所有的鄉親，請大家一棒接一棒，一個人接一個人，奮戰到底，一定要讓台灣的民主永續的發展，不要懼怕邪惡的勢力。民進黨這種邪惡的勢力，絕對不能懼怕，奮戰到底，一定要讓賴清德下台，彈劾賴清德，罷免賴清德。

根據「總統副總統選舉罷免法」，總統、副總統之罷免案，經全體立法委員4分之1提議，全體立法委員3分之2同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。但就職未滿一年者，不得罷免。罷免案宣告成立後10日內，立法院應將罷免案連同罷免理由書及被罷免人答辯書移送中央選舉委員會。