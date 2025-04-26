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未來100天是罷免案關鍵 謝國樑請支持者拍拍藍委的肩膀比個讚

聯合報／ 記者江婉儀游明煌／新北即時報導
以市長罷免沒過加油，謝國樑：未來100天藍立委關鍵時刻。圖／翻攝國民黨YT直播
以市長罷免沒過加油，謝國樑：未來100天藍立委關鍵時刻。圖／翻攝國民黨YT直播

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，基隆市長謝國樑上台致詞時以自己去年市長罷免案沒過為例，當時靠很多藍營立委為他加油打氣，未來100天是這些藍營立委關鍵時刻，請大家拍拍他們的肩膀比個讚，有大家的支持，他們就可以順利度過。

謝國樑致詞時表示，他經歷過去年唯一的罷免案，感謝大家用55%的不同意罷免票，否定這個罷免案，他拜託大家一件事情，就是在未來的100天，看到藍營的立委，不論是林沛祥、羅智強、王鴻薇、許巧芯、賴士葆、李彥秀等，拍拍他們的肩膀比個讚。

謝國樑說，因為在未來100天，是他們最需要大家的地方，他經歷過這場選戰，有大家的支持，對這些之委而石，在這100天是最關鍵的，有大家的支持，他們就可以順利度過。

賴清德總統今天下午2時到基隆市大武崙工業區與廠商座談，謝國樑出席，他當面向賴總統喊話，紓困補助是目前基隆企業家們所期待的，希望中央和地方能配合，投入更多的資源進入到產業紓困。謝國樑致詞後離開，到台北參加國民黨「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行。

罷免 謝國樑

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