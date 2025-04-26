民進黨：藍白不敢反中共獨裁 挺違法反民主做最壞示範

國民黨今天在凱道發起反獨裁遊行。民進黨發言人吳崢表示，藍白不敢反對中國獨裁，且自己違法在先不思檢討，還找支持者出來挺作弊挺違法，集會毫無正當性，這種作賊喊抓賊的行為才是真正的反民主。

吳崢指出，藍白口口聲聲戰獨裁，但事實是從國民黨立委、縣市首長到國民黨副主席，才是真正向獨裁的中國卑躬屈膝。真的要喊戰獨裁，就請這些國民黨人在前往中國時，大聲向中共的那些獨裁者們，喊反共、反獨裁，而不是在國內惡意做政治操作。

吳崢說，國民黨健忘但人民都記得，一切的起源都來自於國民黨發起的罷免連署中，出現高比例的偽造文書、死亡連署，這些非常明確就是違法行為，只要違法就應該接受司法的調查，難道今天在台上嘶吼的藍白，都是認同這些偽造文書的違法作為嗎？

吳崢表示，國民黨自己犯法在先，法律用一致的標準來約束，但只要不如國民黨的意，就如同巨嬰一樣以抗議、包圍法院等行為，企圖阻撓杯葛任何的正當法律程序，這種以政治力量攻擊司法，根本就是在轉移國民黨本身違法在先的焦點。

吳崢指出，藍營的縣市首長們，口口聲聲要賴政府不要再搞政治，但事實是從美國宣布關稅政策後，賴總統與行政院長卓榮泰帶領的行政團隊，在兩周內就面對面地進行多場傾聽產業座談，卓榮泰也在本周院會提出支持產業的4100億元補助方案。今天上台的藍白，通通不是在為民生、為民主，機關算盡就是為了自己的政治前途做打算，有想拚連任的、想選黨主席的、想保住立法院長位子的，就是沒有人在為人民著想，相信人民都看在眼裡，並將會給予最嚴厲的制裁。