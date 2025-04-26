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25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨今天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。記者余承翰／攝影
國民黨今天在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。記者余承翰／攝影

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」現場湧入25萬民眾。國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統從去年520當選之後，就在分裂毀滅台灣，立法院520立刻提出罷免賴清德，除了立法院發動罷免賴清德，全台灣各地要用人民的力量推倒賴清德。

朱立倫指出，獨裁者賴清德要毀滅建立幾十年的民主，台灣的民主是人民作法，不是民進黨做主，人民的力量已經給賴清德當上做總統，不好好做事情，只想為一黨專權消滅在野黨，先抓走黨內反對的人，在抓走去年選總統的民眾黨前主席柯文哲，還有未來競爭的國民黨，比共產黨還共黨黨，比法西斯還要法西斯，民主是我們的寶貝、資產，大家要把民主找回來。

朱立倫說，我們有言論、集會、行動自由，不容許用各種理由限制人民自由，就是要行一人一黨的獨裁，曾幾何時，這位獨裁者在台灣進行文化大革命，綠色文革要先滅，而賴清德發動青鳥，就是綠色紅衛兵，綠色小將。

朱立倫說，426就算20萬人站出來又怎樣，一定要用人民的力量讓賴清德聽到，就職一年，願不願意好好團結台灣，否則520開始，全民罷免賴清德。

朱立倫接著說，立法院520立刻提出罷免賴清德，除了立法院發動罷免賴清德，全台灣各地要用人民的力量推倒賴清德，獨裁者帶給台灣為黑暗的民主，會在街頭每一個角落發出怒吼，讓賴清德下台，這才是人民的力量、聲音。

朱立倫說，今天這個廣場不只屬於國民黨、民眾黨，是屬於全體人民，當賴清德想要司法大刀砍向民眾黨、司法鷹犬砍向國民黨，就是要用蓋世太保、東廠、共產黨的手段，但人民不會害怕，會勇敢挺進。

朱立倫也說，賴清德指使內政部長劉世芳，朱立倫、國民黨立委謝龍介、國民黨發言人楊智伃是首謀，他等下就到中正一分局約談，賴清德可以恐嚇他們、可以嚇唬我們，台灣人民不會被恐嚇，會勇敢站出來。

朱立倫強調，426只是一個開始，還有24天就職滿周年，台灣人民給賴清德一年的時間，但賴清德不讓大家有和平的台灣，讓台灣變成敵對的台灣，只為一黨專權，他呼籲大家團結一次。隨後帶領民眾高喊賴清德下台、人民的力量萬歲。

國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統從去年520當選之後，就在分裂毀滅台灣，立法院520立刻提出罷免賴清德。記者翁至成／攝影
國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統從去年520當選之後，就在分裂毀滅台灣，立法院520立刻提出罷免賴清德。記者翁至成／攝影

國民黨 朱立倫 賴清德

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