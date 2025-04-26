凱道同框傅崐萁 徐榛蔚「戰獨裁」呼籲站出來反惡罷
花蓮縣長徐榛蔚與夫婿、立委傅崐萁，今天出席「反綠共、戰獨裁」大遊行。徐榛蔚說，賴清德、蘇貞昌、蔡英文以前都說要修財劃法，這屆立委實現了，卻被罷免，難道「換了位置換了腦袋嗎？」，並說，在世界各國都在關稅大戰，只有台灣在搞政治、搞罷免、搞專制，呼籲支持者站出來反惡罷。
徐榛蔚下午4時許與傅崐萁及花蓮縣副議長徐雪玉、吉安鄉長游淑貞及多位縣議員，以「花蓮隊」之姿上台致詞。徐榛蔚痛批，賴清德以前當市長時說要趕快修財劃法、蘇貞昌以前也說晚上都睡不著、一定要修財劃法，蔡英文更說修財劃法是重中之重，結果立法委員實現25年沒有通過的財劃法，卻要被罷免。
徐榛蔚還說，現在世界各國都在關稅大戰，只有台灣在搞政治、搞罷免、搞專制。她相信人在做、天在看，今天這麼多人站出來，不畏風雨、不畏任何打壓來到這裡，勇敢守護國家，呼籲一同支持這屆的國民黨、民眾黨立委，更要守護國家、捍衛正義，把正義還給人民。
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