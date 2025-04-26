快訊

朱立倫喊完「520立院罷免賴清德」 再吐赴中正一分局讓警約談

行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

感謝韓國瑜「家祭從頭坐到尾」 館長淚灑凱道：救出柯文哲

率藍委、議員現身凱道 張麗善批民進黨倒行逆施

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）下午現身凱道。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長張麗善（中）下午現身凱道。記者陳雅玲／翻攝

國民黨今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動，雲林縣長張麗善率立委張嘉郡、丁學忠及議員李明哲、廖偉晴等人參加，張麗善致詞表示，民進黨倒行逆施，讓大家憤怒，「我們要堅持下去，讓台灣有監督的力量，有制衡的力量」。

張麗善表示，這段時間看到民進黨執政，倒行逆施，濫用職權、檢調，成為政治打壓的工具，讓大家憤憤不平，所以今天勇敢站出來。

她要做三點提醒，第一點提醒，台灣不能失去監督的力量，要有制衡的力量，她要拜託大家，這一次的惡性大罷免，國民黨每一席的立法委員都要全力守住。

第二點提醒，她要告訴執政黨，不要搞對立、不要挑釁，台灣民眾要的是和平，不要戰爭，不要把我們推向戰爭的邊緣。

第三點提醒，面對現在美國的對等高關稅，我們面臨前所未有的經濟大崩盤，甚至未來的失業潮，可能造成民生經濟的困頓，呼籲執政黨政府，要救民生、顧經濟。

張麗善說，今天站出來反綠共、戰獨裁，我們要堅持下去，讓台灣有監督的力量，有制衡的力量。

國民黨 張麗善

延伸閱讀

用藝術溝通 50名國內外藝術家齊聚雲林交流

台北市雲林同鄉總會返鄉義診 守護鄉親健康

罷免連署二階達門檻 國民黨立委丁學忠：我將正面迎戰

雲林20輛遊覽車北上凱道 張麗善要賴清德總統：放下屠刀

相關新聞

凱道周邊全爆滿！韓國瑜上台前 主辦方喊破20萬人

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，活動下午3點開始，人潮就已經滿到景福門，稍早下午4點03分、立法院長韓國瑜...

出席反綠共戰獨裁 馬英九：用反罷對賴清德投下不信任票

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」國民黨下午3時42分宣布現場人數突破10萬人。前總統馬英...

影／藍白426凱道集會 賴清德：證明台灣沒戒嚴、沒獨裁者

賴清德總統下午前往經濟部大武崙產業園區服務中心，出席傾聽之旅「基隆大武崙場」，與產業進行座談交流。就美國總統川普的對等關...

嗆賴清德「天安門」說 陳玉珍：心裡勿都想中國共產黨

針對國民黨下午舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行，賴清德總統表示，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。國民黨立委陳玉珍...

藍白「戰獨裁」活動人潮滿到景福門 警方擴大交通管制

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，由於光是遊覽車就破300輛北上支持，到下午3點半開始，人群已滿到景福門，甚...

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」現場湧入25萬民眾。國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統從去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。