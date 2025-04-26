率藍委、議員現身凱道 張麗善批民進黨倒行逆施

國民黨今天下午在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」活動，雲林縣長張麗善率立委張嘉郡、丁學忠及議員李明哲、廖偉晴等人參加，張麗善致詞表示，民進黨倒行逆施，讓大家憤怒，「我們要堅持下去，讓台灣有監督的力量，有制衡的力量」。

張麗善表示，這段時間看到民進黨執政，倒行逆施，濫用職權、檢調，成為政治打壓的工具，讓大家憤憤不平，所以今天勇敢站出來。

她要做三點提醒，第一點提醒，台灣不能失去監督的力量，要有制衡的力量，她要拜託大家，這一次的惡性大罷免，國民黨每一席的立法委員都要全力守住。

第二點提醒，她要告訴執政黨，不要搞對立、不要挑釁，台灣民眾要的是和平，不要戰爭，不要把我們推向戰爭的邊緣。

第三點提醒，面對現在美國的對等高關稅，我們面臨前所未有的經濟大崩盤，甚至未來的失業潮，可能造成民生經濟的困頓，呼籲執政黨政府，要救民生、顧經濟。

張麗善說，今天站出來反綠共、戰獨裁，我們要堅持下去，讓台灣有監督的力量，有制衡的力量。