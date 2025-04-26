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黃敏惠426凱道戰獨裁 強調人民要的是對話不是對立

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天參加426戰獨裁集會遊行，強調人民要的是對話、不是對立。記者黃于凡／翻攝
嘉義市長黃敏惠今天參加426戰獨裁集會遊行，強調人民要的是對話、不是對立。記者黃于凡／翻攝

426凱道戰獨裁集會遊行，嘉義市長黃敏惠擔任國民黨副主席，她今早行程結束立即北上參加，黃敏惠強調，人民要的是更多對話，而不是對立。即便天公不作美飄雨，但不減支持者意願，凱道人山人海，預估湧入約20萬人。

黃敏惠說，今天天氣下雨，她特地從南部趕上來，很多人為她加油打氣，台灣要公平、要正義，會場很多人，外面有人說已走不進來了，要向大家致敬致謝，在這個時候只有大團結，才能拚公平、拚正義，拚台灣安定的未來。

黃敏惠也說，她要告訴現在的政府，人民需要的是更多對話，而不是對立啦！「對立只會帶給台灣更大的傷害，我們要的是更多的對話，所以請政府拚經濟給台灣，謝謝大家，加油！」

民眾黨立委張啟楷說，全台戴電子腳鐐不到百人，不是犯殺人罪就是其他重罪，柯文哲有必要戴電子腳鐐嗎？賴清德政府正在走向戒嚴、一黨政治，台灣司法迫害、政治追殺變本加厲，人民站出來展現怒火，反綠共、反獨裁。

凱道 多人 黃敏惠

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