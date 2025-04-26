上凱道感謝韓國瑜 陳之漢哭了：救出柯文哲

國民黨今在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來」集會遊行，館長陳之漢上台致詞表示，民進黨為掩飾無能，亡國感不斷地賣，他曾跟民進黨站一起，但民進黨答應多少事情，從來都沒有做。陳淚訴， 他要趁此機會感謝立法院長韓國瑜，「在柯爸家祭只有他從頭坐到尾，希望在場所有人，讓館長救出柯文哲好不好！」

陳之漢表示，過去幾年多次來到凱道，有高溫、有冬天、有這樣下雨的天氣，但不會阻擋大家對台灣土地的熱愛，民進黨給大家越來越不民主的國家，在網路、媒體、街頭上不斷撕裂台灣感情，甚至一個多小時前，人民在這淋雨，賴清德總統卻要人民去天安門抗議。

陳之漢指出，希望今天不分政黨、不分黨派，大家為台灣挺身而出，「我們居住要正義，就說我們是中共同路人；我們說司法要改革，說我們是中共同路人」，民進黨至今發動大罷免，拘留民眾黨前主席柯文哲八個月，日前更開始對國民黨做一模一樣的動作，讓台灣淪為笑話，這個政黨為了掩飾無能，芒果乾、亡國感不斷的賣。

「我曾經跟他們站一起，但他們上我直播，答應我多少事情，從來沒有做。」陳之漢說，至今指著他的頭說「你應該再去當兵」、指著人民說「你們不是台灣人」，他要趁這個機會要感謝一個人，就是韓國瑜院長，在柯文哲最難過的時候，在柯爸家祭只有韓國瑜一個人從頭做到尾。