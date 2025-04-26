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游淑慧上凱道被小草喊下台 反問「大家喊賴清德下台 嗆我幹嘛？」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨下午在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動。圖／取自游淑慧臉書
國民黨下午在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動。圖／取自游淑慧臉書

國民黨下午在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，民眾黨參加，台北市長蔣萬安上台宣講時，台北市議員游淑慧當時在台上，卻被小草高喊下台。對此，游淑慧說，今天大家喊的好像都是賴清德下台，「今天來嗆我幹嘛？」

游淑慧表示，她知道部份綠媒想從她口中聽到嗆辣的回答，然後綠營又可以見縫插針許多精彩故事「但他們會失望，我才沒那麼笨」「我尊重每個人的情緒」。

游淑慧表示，現在藍白合作是黨對黨的合作，她完全支持黃國昌主席的主張，在野要一起合作監督，以及他與朱主席會談時提出的主張，就是現在重要的是以台灣為念，以蒼生為念。

她說，公與私，大局與個人，有時未必盡如人意，現在就是集中力量的時候。她和大家一樣都是今天凱道上的十萬分之一，一起盡一己心力，為台灣戰獨裁。「我聽到台下的聲音，都是賴清德下台」這才是今天人民最大聲的怒吼。

游淑慧 賴清德

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