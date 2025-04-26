影／藍白號召「反綠共 戰獨裁 」抗爭 雖下雨仍有20萬人現身挺

國民黨、民眾黨今天下午號召支持者上凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，儘管天氣狀況不佳、現場雨勢不斷，不到2點人潮及湧現佔滿座位區，舞台活動表訂3點正式開始，但到下午4點左右，現場主持人、台北市議員李明賢振奮宣布，現場已突破20萬人到場怒吼反綠共，人潮從會場一路蔓延到景福門，往中山南路上之後的仁愛路與信義路延伸。

今日的「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動從下午3點開始登場，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜，藍營15縣市長等藍營大咖均受邀出席，此外前台大校長管中閔也將以嘉賓身份現身宣講。雖然雨勢綿綿不斷，但凱道人潮相當擁擠，景福門已被民眾包圍，就連周邊的捷運站，均有許多手持國旗民眾，朝凱道方向移動。 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，年輕人舉著「綠色權威司法不公」的手牌，表達心中不滿。記者林俊良／攝影 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，民眾揮舞國旗向總統府發出怒吼，現場氣氛十分激昂。記者林俊良／攝影 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，現場「政治追殺」、「放人」的旗幟標語，表達民眾心聲，現場氣氛十分激昂。記者林俊良／攝影 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，罷免綠委的旗幟標語，也多處飄揚。記者林俊良／攝影 藍白「反綠共戰獨裁」凱道抗爭，儘管天氣狀況不佳、雨勢綿綿不斷，但凱道人潮相當擁擠，民眾雨中揮舞國旗呼應台上的演講。記者林俊良／攝影 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，現場「搶救民主、釋放柯文哲」的旗幟及柯P頭像，表達民眾黨支持者心聲。記者林俊良／攝影 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，民眾揮舞國旗向總統府發出怒吼，現場氣氛十分激昂。記者林俊良／攝影 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，儘管天氣狀況不佳，不到2點人潮及湧現，民眾帶國旗發布條出席活動，現場氣氛十分激昂。記者林俊良／攝影 藍白號召支持者凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，儘管天氣狀況不佳，不到2點人潮及湧現，民眾帶國旗發布條出席活動，現場氣氛十分激昂。記者林俊良／攝影 藍白「反綠共戰獨裁」凱道抗爭，儘管天氣狀況不佳、但凱道人潮相當擁擠，景福門已被民眾包圍，一位長者自製國旗帽，許多民眾路過搶著跟他借來拍照。記者林俊良／攝影 藍白「反綠共戰獨裁」凱道抗爭，儘管天氣狀況不佳、雨勢綿綿不斷，但凱道人潮相當擁擠，雨中一位父親扛著，手持國旗的女兒到場參加活動。記者林俊良／攝影