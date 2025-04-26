影／藍白號召「反綠共 戰獨裁 」抗爭 雖下雨仍有20萬人現身挺
國民黨、民眾黨今天下午號召支持者上凱道「反綠共戰獨裁」抗爭集結，儘管天氣狀況不佳、現場雨勢不斷，不到2點人潮及湧現佔滿座位區，舞台活動表訂3點正式開始，但到下午4點左右，現場主持人、台北市議員李明賢振奮宣布，現場已突破20萬人到場怒吼反綠共，人潮從會場一路蔓延到景福門，往中山南路上之後的仁愛路與信義路延伸。
今日的「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」活動從下午3點開始登場，包含前總統馬英九、立法院長韓國瑜，藍營15縣市長等藍營大咖均受邀出席，此外前台大校長管中閔也將以嘉賓身份現身宣講。雖然雨勢綿綿不斷，但凱道人潮相當擁擠，景福門已被民眾包圍，就連周邊的捷運站，均有許多手持國旗民眾，朝凱道方向移動。
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