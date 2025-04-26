現身凱道「戰獨裁」林姿妙：相信正義很快會回來

宜蘭縣長林姿妙因涉貪，去年底被判刑並停職，今天在野陣營上凱道戰獨裁，她不缺席，上台簡短致詞說，相信正義很快會回來。

林姿妙被控2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間，該地地主劉石純、陳正勲持有的另一塊土地1558地號遭徵土增稅112萬元，劉、陳向林姿妙陳情，林指示局處違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號作為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競總，不法獲利約240萬元。

宜蘭地院去年12月底一審宣判，依貪汙治罪條例圖利、財產來源不明，以及特殊洗錢罪，處有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，林因此被停職。

國民黨發起「反綠共、戰獨裁」，今天下午大量民眾湧入凱道，國民黨執政的縣市首長也率領黨籍民代輪番上台發言，停職中的林姿妙由立委吳宗憲陪同，一上台就向台下群眾說辛苦了。

她表示，現在應該要拼經濟，相信正義很快就會回來，要大家一起努力，拼出台灣好生活。