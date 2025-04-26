凱道戰獨裁 侯友宜嘆「最黑暗時期」籲賴清德開國是會議

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，新北市長侯友宜今下午與立委議員上台致詞，侯友宜說「這是他看過最黑暗的時候」，批評執政黨撕裂人民情感，呼籲賴清德總統該站出來，開國是會議解決所有事情。

侯友宜表示，今天是他在台灣這塊土地，做工作已經40年，他看得到從戒嚴時代到現在社會進步，結果，從賴總統任期開始之前，政黨越來越對立，人民越不安定，一個執政黨把我們的台灣要帶去哪裡？都用仇恨、意識形態，撕裂社會、人民的情感，這是他最不想看到的，他在這塊土地以來，這是他看過最黑暗的時候。

侯友宜表示，今天大家都站出來，新北所有民代立委都跟他在一起，如果不站出來，民主會倒退，人民不安全、不安定，他辦案30年，從基層司法拚出來，性命不顧，為了顧台灣。侯友宜批評，從沒看過這種時候，竟然用不符合比例原則，選擇性的辦案來對待人民，這個不公不義的行為，人民都眼睛睜大看到了嗎？

侯友宜指出，經濟這麼差，人民這麼痛苦，應該要顧經濟顧民主，顧這塊土地上的人民要團結，希望賴總統站出來，傾聽人民聲音，共同開國是會議解決所有事情，讓人民團結繼續走下去，不然就繼續跟你抗議。

侯友宜表示，今天他要拜託大家，新北市立委為人民發聲，守護財劃法，明明也是你們（指民進黨）決定，是你們的意見，結果卻不實施，還用大罷免，仇恨式對立，呼籲人民要站出來說不同意罷免。

最後，侯友宜說，他在這裡誠懇跟大家拜託，台灣需要大家站出來的力量，反對民主倒退，只有百分之四十支持度的賴總統要好好顧台灣安全，反對大罷免，讓民主更進步。