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狠批民進黨「綠共就是綠共」 張善政：一點都不冤枉

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨426戰獨裁凱道集結，桃園市長張善政上台狠批民進黨「綠共就是綠共」，強調一點都沒有淵望。記者胡經周／攝影
國民黨426戰獨裁凱道集結，桃園市長張善政上台狠批民進黨「綠共就是綠共」，強調一點都沒有淵望。記者胡經周／攝影

國民黨426戰獨裁凱道集結，桃園市長張善政今與桃園6名立委同台，演說時情緒激昂，連喊3次「反對大罷免」，要民進黨拿出運動家精神，選輸4年後再來。

張善政表示，奧林匹克百米賽跑，拿到金牌的是第1名，沒有拿到金牌的，4年以後再來。桃園6名立委都是它們選區的金牌立委，過去1年表現，要交通建設有交通建設，要教育有教育、要衛福有衛福、要環境有環境、要內政有內政，還有經濟也跑不掉，但民進黨政府認為這些人通過的法案都不是他們要的，所以要把這些人罷免掉。

張善政說，大罷免的意思就是民進黨要一黨專政，今天喊「反綠共」，民進黨就是綠共，一點都不冤枉，「他們一天到晚在講對岸怎麼樣、怎麼樣，自己也一模一樣，綠共就是這個樣子」。

張善政情緒激昂，連喊3次「反對大罷免」，強調不只桃園6席立委「一個都不能少」，這次所有被提罷免的藍委也是缺一不可，「請民進黨政府有點運動精神，看看世界上哪個國家有像台灣這樣搞的？沒有。希望大家挺身而出，反對大罷免」。

民進黨 罷免

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