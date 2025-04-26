「連阿扁都被出征」 蔣萬安轟：民進黨就是共諜黨

國民黨下午在台北市凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」集會活動，台北市長蔣萬安上台怒轟，民進黨搞全面的大罷免，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣和獨裁國家已經沒有不同，民進黨和他們的側翼，整天用放大鏡扣人家紅帽子「連阿扁總統都被出征」；民進黨就是共諜黨「為什麼他們不必接受調查」？

蔣萬安表示，他身後的這個建築物是總統府，今天聚集在總統府前發出怒吼「我們不是吃飽太閒」是來這表達對司法不公的抗議，表達對政治追殺的不滿「我們再也受不了綠能你不能」的雙標，也絕對最受不了選擇性辦案。

他說，民主的制度，就是少數服從多數、願賭服輸，但是看到賴清德總統，因為立法院他們沒有成為多數，就先用司法的手段打壓民眾黨，接著對國民黨的立法委員發動大罷免，全世界的民主國家，沒有像民進黨這樣，對在野黨如此的追殺，去搜索在野黨黨部，全世界的民主國家沒有像民進黨這樣去搞全面的大罷免，選輸就翻桌，民進黨執政下的台灣和獨裁國家已經沒有不同。

蔣萬安說，今天才發現，共諜在哪裡？就在身後的總統府，原來總統的身邊有共諜，國會秘書長的身邊有共諜，原來民進黨黨部有共諜，難怪他在基層聽到，有人說民主進步黨就是共諜黨，賴總統和吳釗燮為什麼不願意出來面對這件事，為什麼不敢向社會大眾說明為什麼他們不願意道歉，為什麼他們不必接受調查？

蔣萬安指出，該譴責共諜的時候，民進黨全黨一片沉默，然後繼續推動大罷免，繼續追殺在野黨，繼續扣人家紅帽子「這我們絕對不接受」，蔣萬安說，天雨再大「我們都要堅定前行」什麼是困難？困在家裡就難；什麼是出路？ 走出來就有路，他會和大家一起走上這條抗獨裁的路。