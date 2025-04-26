黃國昌：賴清德目標是要讓台灣「順賴者昌、 逆賴者亡」

國民黨今舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，號召萬人上凱道。民眾黨主席黃國昌率領黨籍立委、議員上台致詞，黃說，去年賴清德要北檢綁走柯文哲、衝進民眾黨中央黨部，要消滅的不僅是柯文哲、民眾黨，賴的目標是要讓台灣成為一個「順賴者昌、 逆賴者亡」的台灣。

黃國昌表示，今天站在這裡要告訴民進黨政府、告訴賴清德，一件這些人早就忘記的事情，台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣，更不是賴清德的台灣，去年8月30日賴清德要北檢綁走柯文哲、衝進民眾黨中央黨部，搞了八個月，仍沒有金流、沒有證據、不知道時間、不知道地點，要消滅的不僅是柯文哲、不只是民眾黨，當時很多人保持沉默、很多人感到害怕。

黃國昌強調，他要告訴所有人民，民眾黨不會害怕，站在對抗賴清德獨裁道路上，一步都不會退，「我們知道賴清德的目標，不是只有要消滅柯文哲，他們要讓台灣成為一個『順賴者昌，逆賴者亡』的台灣，但這個台灣不是我們要的！」

黃國昌表示，這也不是大家想留給未來子孫的台灣，人民才是國家的主人，相信過去這個月所有台灣同胞跟民眾黨一樣，面對川普高關稅政策，每個人、每個產業都將面臨極大衝擊，想不到已經掌握政權的賴清德腦中，想的只有為了要搞大獨裁，開始鋪天蓋地大罷免，過去這段時間非常多看不下去的台灣人，甚至包括民進黨前輩出來批評民進黨政府、批評賴清德，結果馬上變成中共同路人。