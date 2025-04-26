凱道「戰獨裁」現場主持人喊20萬人 但警方估的數字是這樣

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，截至下午4時許，立法院長韓國瑜上台前，現場主持人喊出人群滿出景福門，已經破20萬人到場。根據台北市警察局有處理群眾運動經驗的警官指出，今天的人確實很多，預計還在場人數約有6萬人左右，不少民眾從捷運站出來後，在景福門就已經擠不進活動會場。

警官不諱言指出，不管任何陣營的群眾集會主辦單位，多會浮報到場人數提振士氣，但今天下雨天，仍到場的人確實不少；截至下午4點，警方管制範圍擴大到北至台大醫院前的常德街、南到貴陽路，東邊的人潮則是已經溢出張榮發基金會；由於現場群眾來來去去，有人到場支持後就開始離開，還站在現場附近的人，估計至少有6萬人左右。

台北市警察局派出4百名警力到場維安，包括警政署保一總隊，台北市各警分局，都派人支援；活動現場由中正一分局負責現場秩序，士林警分局則保護總統府，中正二分局依慣例，負責總統官邸的安全工作。