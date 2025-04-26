快訊

朱立倫喊完「520立院罷免賴清德」 再吐赴中正一分局讓警約談

行人地獄再現！女走斑馬線遭騎士撞飛 再撞對向機車內出血送醫

感謝韓國瑜「家祭從頭坐到尾」 館長淚灑凱道：救出柯文哲

凱道「戰獨裁」現場主持人喊20萬人 但警方估的數字是這樣

聯合報／ 記者廖炳棋翁至成／台北即時報導
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，截至下午4時許，立法院長韓國瑜上台前，現場主持人喊出人群滿出景福門，已經破20萬人到場。根據台北市警察局有處理群眾運動經驗的警官指出，今天的人確實很多，預計還在場人數約有6萬人左右，不少民眾從捷運站出來後，在景福門就已經擠不進活動會場。

警官不諱言指出，不管任何陣營的群眾集會主辦單位，多會浮報到場人數提振士氣，但今天下雨天，仍到場的人確實不少；截至下午4點，警方管制範圍擴大到北至台大醫院前的常德街、南到貴陽路，東邊的人潮則是已經溢出張榮發基金會；由於現場群眾來來去去，有人到場支持後就開始離開，還站在現場附近的人，估計至少有6萬人左右。

台北市警察局派出4百名警力到場維安，包括警政署保一總隊，台北市各警分局，都派人支援；活動現場由中正一分局負責現場秩序，士林警分局則保護總統府，中正二分局依慣例，負責總統官邸的安全工作。

截至目前，活動現場沒有衝突發生。

國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影
國民黨發起集會活動，邀請民眾黨參加，現場人數眾多，截至下午4點，除捷運站後，在景福門就擠不進活動會場。記者廖炳棋/攝影

北市 台大醫院 警察

延伸閱讀

影／藍營凱道戰獨裁 陳其邁：訴求不攻自破　

影／謝國樑先禮後兵！當面向賴總統喊話紓困補助 再去凱道「戰獨裁」

凱道周邊全爆滿！韓國瑜上台前 主辦方喊破20萬人

影／藍白426凱道集會 賴清德：證明台灣沒戒嚴、沒獨裁者

相關新聞

凱道周邊全爆滿！韓國瑜上台前 主辦方喊破20萬人

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，活動下午3點開始，人潮就已經滿到景福門，稍早下午4點03分、立法院長韓國瑜...

出席反綠共戰獨裁 馬英九：用反罷對賴清德投下不信任票

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」國民黨下午3時42分宣布現場人數突破10萬人。前總統馬英...

影／藍白426凱道集會 賴清德：證明台灣沒戒嚴、沒獨裁者

賴清德總統下午前往經濟部大武崙產業園區服務中心，出席傾聽之旅「基隆大武崙場」，與產業進行座談交流。就美國總統川普的對等關...

嗆賴清德「天安門」說 陳玉珍：心裡勿都想中國共產黨

針對國民黨下午舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行，賴清德總統表示，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。國民黨立委陳玉珍...

藍白「戰獨裁」活動人潮滿到景福門 警方擴大交通管制

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，由於光是遊覽車就破300輛北上支持，到下午3點半開始，人群已滿到景福門，甚...

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」現場湧入25萬民眾。國民黨主席朱立倫表示，賴清德總統從去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。