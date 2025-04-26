韓國瑜酸民進黨搞大罷免：打麻將只想打清一色

國民黨今號召群眾於凱道「反綠共，戰獨裁」。立法院長韓國瑜金句連發，喊話賴清德總統，不要忘了每個台灣人兩隻手，一隻手拿著手榴彈，另一隻手拿著和平鴿。賴清德甩出手榴彈時，台澎金馬的人絕大多數都願意放出和平鴿，跟對岸和平相處。立委剛當選就罷免，哪有執政黨這樣搞法，這不是民主政治。打麻將只想打清一色，為什麼不打「臭一色」？請賴清德、民進黨立刻停止大罷免，朝野攜手合作，共創台灣美好未來。

韓國瑜說，謝謝各位熱愛台灣民主、關心台灣前途的好朋友。他走在路上，有好多愛護他的好朋友打來說下午會下雨，又濕又冷，要小心，不要感冒，「我這個頭有個好處，只怕曬太陽，不怕下大雨。」

韓國瑜表示，他知道今天是周末來到凱道，就是表達對台灣民主的關心，擔心未來。阿公阿嬤應該在家看電視，跟孫子玩耍；上班族應該休息，跟家人聊聊天吃吃飯；學子應該跟三五好友聊天談心。今天不分東南西北來到台北，就是表達對當前民主的憂心跟對前途的掛心。

韓國瑜說，賴清德總統提抗議獨裁的民眾應該到天安門廣場抗議，他嚇了一跳。他問，請問當年當兵是為了哪個國家，上班賺錢納稅給誰，賴清德的選票誰投給他的，現場回「中華民國」。為中華民國當兵，納稅給中華民國政府，用選票選出總統跟立委，擔心台灣民主發展，卻要去天安門廣場抗議，賴清德講這個不是在講笑話嗎？照民進黨邏輯一邊一國，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，民進黨邏輯也是自打嘴巴，看到中華民國的總統、台灣的民主發展走偏時，是不是要在凱道大聲喊出？

韓國瑜提到，台灣頭上有三把刀，美國的關稅有「關稅刀」，頂在2300萬人頭上；中共軍演，「武統刀」頂在台灣的脖子上；民進黨開啟世界先河，用國家資源罷免在野黨立委，有「罷免刀」。「我們應該要告訴美國人，大多數台灣人把美國人當好朋友，台灣不產石油不產天然氣，台灣流血流汗，外銷產品賺錢，都是辛苦錢，美國關稅不能這樣對待好朋友，32%美國關稅，台灣人受不了，要用最誠懇的態度跟美國談，如何降低關稅。」

韓國瑜強調，要告訴北京，停止軍演。台灣人民當賴清德說對岸是敵對勢力時，不要忘了每個台灣人兩隻手，一隻手拿著手榴彈，另一隻手拿著和平鴿。賴清德甩出手榴彈時，台澎金馬的人絕大多數都願意放出和平鴿，跟對岸和平相處。要告訴北京當局不要再軍演，俄烏戰爭三年打掉兩代人，20到40歲是一代人，40到60歲是兩代人，打死上百萬，戰爭只會帶來死亡跟破壞，希望北京停止軍演。

韓國瑜表示，立委剛當選就罷免，哪有執政黨這樣搞法，這不是民主政治。打麻將只想打清一色，為什麼不打「臭一色」？連陳水扁、呂秀蓮、謝長廷都呼籲賴清德跟民進黨不要搞大罷免，不要讓台灣民主開倒車，一定要走真正的民主，民主一定要有反對黨制衡。幾十年的努力，好不容易有民主的結果。賴清德時常對海外國家說台灣民主可貴，呼籲民進黨不要對外宣傳台灣民主，對內謀殺台灣民主。

韓國瑜指出，最後兩個呼籲，拜託大家，第一呼籲是請賴清德、民進黨立刻停止大罷免，朝野攜手合作，共創台灣美好未來。第二個拜託，如果大罷免真的開始，全台民眾一定要踴躍出來投票，就像去年基隆市民用他們的勇氣決定基隆市長謝國樑留下。全台民眾一旦要開始大罷免，一定要出來投票，愛護民主，反對罷免，謝謝大家為國民黨立委打氣，大家一起為台灣民主加油。

立法院副院長江啟臣也說，台灣需要的是人才，不是獨裁；需要人才，跟世界競爭，才能發財。台灣人民需要發財，不是獨裁。今天站出來告訴民進黨，需要的是民主、人才。