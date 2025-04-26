影／藍營凱道戰獨裁　陳其邁：訴求不攻自破　

國民黨今天上凱道訴求「戰獨裁」，總統賴清德回嗆戰獨裁應該去北京天安門，還要藍營見到獨裁集團時不要再卑躬屈膝。對藍營在凱道上的行動，高雄市長陳其邁今天受訪回應，這場集會遊行已證明台灣是民主法治國家，政治訴求不攻自破。

陳其邁指出，台灣是民主自由國家，集會遊行受法律保障，國內各政黨做各種政治訴求，不管是在野黨或執政黨，常利用景福門舉行集會遊行，藍營今天上凱道表達對總統或對執政黨的批判，那麼政治訴求當然就不攻自破。

陳其邁強調，台灣是法治國家，對大罷免出現的連署作弊，從北到南違法事件頻傳，民眾受到不法的死亡連署侵害時，法律就必須守住民主底線，這幾年不管藍綠都有人被罷免，罷免權正當行使也是民主國家常態，若政黨涉入不法是非常不可取的現象，並認為應交由司法判斷，尊重司法調查。