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凱道周邊全爆滿！韓國瑜上台前 主辦方喊破20萬人

藍白動員民眾上凱道示威 賴清德：戰獨裁應去北京天安門

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凱道周邊全爆滿！韓國瑜上台前 主辦方喊破20萬人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
支持者手持中華民國國旗揮舞。記者翁至成／攝影
支持者手持中華民國國旗揮舞。記者翁至成／攝影

國民黨發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，活動下午3點開始，人潮就已經滿到景福門，稍早下午4點03分、立法院長韓國瑜上台前，現場主持人喊出人群滿出景福門，已經破20萬人，群眾熱情鼓譟。

警方因應群眾持續聚集，擴大管制中山南路南往北慢車道、仁愛路、信義路，意即凱道周邊道路全線封閉。

台北市早上還有雨勢，中午後漸漸放晴，下午3點左右又開始下雨，記者觀察，由於雨勢不大，多數民眾穿起輕便雨衣、撐傘，未選擇離去。

人潮滿至景福門，甚至外溢到中山南路、仁愛路、信義路上，儘管周遭沒有螢幕或是其他小舞台，但支持者仍熱情呼應大舞台的聲音，高喊「賴清德下台」。

記者目擊警方擴大交管瞬間，只見員警搬離改道牌，要把仁愛路、信義路接壤中山南路擴大管制時，有支持者熱情歡呼喊「人越來越多了」、「水啦」。

現場不少民眾手持中華民國國旗，還有司格會發放紙張文宣表達訴求，有趣的是，有一名阿伯自製眾多小國旗拼在一起的一面超級大國旗，在景福門周遭用力揮舞，吸引民眾合影。

現場一名阿伯把眾多小國旗拼接成一面超級大國旗。記者翁至成／攝影
現場一名阿伯把眾多小國旗拼接成一面超級大國旗。記者翁至成／攝影
轄區警方擴大管制，將中山南路全線封閉。記者翁至成／攝影
轄區警方擴大管制，將中山南路全線封閉。記者翁至成／攝影
人潮已經滿出景福門。記者翁至成／攝影
人潮已經滿出景福門。記者翁至成／攝影
人潮滿出景福門後，又外溢到仁愛路、信義路上。記者翁至成／攝影
人潮滿出景福門後，又外溢到仁愛路、信義路上。記者翁至成／攝影
人潮滿出景福門後，又外溢到仁愛路、信義路上。記者翁至成／攝影
人潮滿出景福門後，又外溢到仁愛路、信義路上。記者翁至成／攝影

凱道 國旗 舞台

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