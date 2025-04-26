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賴清德「戰獨裁去天安門」說 凌濤：已是麻痺總統
國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會活動，國民黨宣稱湧入10萬民眾，賴清德總統回應，「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去」。國民黨智庫副執行長凌濤批評，賴總統現在已經成為了一個麻痺的總統，今天還在講天安門，是跟台灣人民宣戰。
凌濤表示，為什麼今天站在凱達格蘭大道有這麼多好朋友站出來，原因是現在民進黨已經成為共產黨的形狀，民進黨現在已經成為綠共。
凌濤批評，賴清德為什麼今天賴總統還在講天安門，什麼時候總統府前面像天安門廣場一樣？大家站出來反對國家機器對台灣民主的壓迫跟迫害。
媒體詢問，賴清德此話是否在挑釁對岸，凌濤認為，賴總統不只是對對岸求戰，他也是跟台灣人民宣戰，如果現在的反綠共戰獨裁，賴總統還沒有感受到，繼續紅衛兵的做法，那賴總統根本就已經成為一個麻痺的總統。
台大前校長管中閔受訪時也批評，司法到處在抓人、扣押人，就是要讓多數人恐懼，這不是民主的常態，台灣就會像當年的德國一樣，逐步的走向希特勒的獨裁法西斯。
至於民進黨稱台灣如果是真獨裁，就不會有今天的集會。管中閔說，民進黨政府今天扣一個人，明天扣三個人，以後所有人都會被扣起來，「包括你們都不敢來當記者，不敢來訪問這些人，這就是獨裁的第一步」。
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