賴清德「戰獨裁去天安門」說 凌濤：已是麻痺總統

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會活動，國民黨宣稱湧入10萬民眾，賴清德總統回應，「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去」。國民黨智庫副執行長凌濤批評，賴總統現在已經成為了一個麻痺的總統，今天還在講天安門，是跟台灣人民宣戰。

凌濤表示，為什麼今天站在凱達格蘭大道有這麼多好朋友站出來，原因是現在民進黨已經成為共產黨的形狀，民進黨現在已經成為綠共。

凌濤批評，賴清德為什麼今天賴總統還在講天安門，什麼時候總統府前面像天安門廣場一樣？大家站出來反對國家機器對台灣民主的壓迫跟迫害。

媒體詢問，賴清德此話是否在挑釁對岸，凌濤認為，賴總統不只是對對岸求戰，他也是跟台灣人民宣戰，如果現在的反綠共戰獨裁，賴總統還沒有感受到，繼續紅衛兵的做法，那賴總統根本就已經成為一個麻痺的總統。

台大前校長管中閔受訪時也批評，司法到處在抓人、扣押人，就是要讓多數人恐懼，這不是民主的常態，台灣就會像當年的德國一樣，逐步的走向希特勒的獨裁法西斯。