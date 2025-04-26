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賴清德「戰獨裁去天安門」說 凌濤：已是麻痺總統

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，大批民眾在舞台前高呼口號，記者陳易辰／攝影
國民黨號召民眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，大批民眾在舞台前高呼口號，記者陳易辰／攝影

國民黨今天下午3時在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會活動，國民黨宣稱湧入10萬民眾，賴清德總統回應，「如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去北京天安門，至少到中國去」。國民黨智庫副執行長凌濤批評，賴總統現在已經成為了一個麻痺的總統，今天還在講天安門，是跟台灣人民宣戰。

凌濤表示，為什麼今天站在凱達格蘭大道有這麼多好朋友站出來，原因是現在民進黨已經成為共產黨的形狀，民進黨現在已經成為綠共。

凌濤批評，賴清德為什麼今天賴總統還在講天安門，什麼時候總統府前面像天安門廣場一樣？大家站出來反對國家機器對台灣民主的壓迫跟迫害。

媒體詢問，賴清德此話是否在挑釁對岸，凌濤認為，賴總統不只是對對岸求戰，他也是跟台灣人民宣戰，如果現在的反綠共戰獨裁，賴總統還沒有感受到，繼續紅衛兵的做法，那賴總統根本就已經成為一個麻痺的總統。

台大前校長管中閔受訪時也批評，司法到處在抓人、扣押人，就是要讓多數人恐懼，這不是民主的常態，台灣就會像當年的德國一樣，逐步的走向希特勒的獨裁法西斯。

至於民進黨稱台灣如果是真獨裁，就不會有今天的集會。管中閔說，民進黨政府今天扣一個人，明天扣三個人，以後所有人都會被扣起來，「包括你們都不敢來當記者，不敢來訪問這些人，這就是獨裁的第一步」。

國民黨今天發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，到下午3點半左右，人群已滿到景福門，甚至漫延到中山南路、仁愛路與信義路。記者胡經周／攝影
國民黨今天發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，到下午3點半左右，人群已滿到景福門，甚至漫延到中山南路、仁愛路與信義路。記者胡經周／攝影

凌濤 天安門

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