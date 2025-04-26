嗆賴清德「天安門」說 陳玉珍：心裡勿都想中國共產黨

針對國民黨下午舉行「反綠共、戰獨裁」凱道集會遊行，賴清德總統表示，如果真正要戰獨裁，應該要去北京天安門。國民黨立委陳玉珍回嗆，「你是中華民國的總統，不要心裡想的都是中國共產黨。」

賴清德說，如果真正要戰獨裁，確實的地方應該要去天安門，北京天安門。賴至少到中國去，見到獨裁集團的時候，不要再卑躬屈膝，要敢於向獨裁者爭取國家主權。

陳玉珍說，「賴清德忘記他是中華民國總統，我們是中華民國的子民，我們當然在我們的國家裡要求要有民主自由」，民進黨極盡搜索之能事，扣押國民黨宜蘭縣黨部名冊，罷免藍委的部分就羈押花蓮縣政府民政處長。這麼多人民的聲音希望賴清德可以聽到。

陳玉珍喊話賴清德，「你是中華民國的總統，不要心裡想的都是中國共產黨，這些人民都是中華民國的子民，我們想的都是中華民國。」