影／藍白426凱道集會 賴清德：證明台灣沒戒嚴、沒獨裁者

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攝影中心／ 記者黃義書 /基隆即時報導
賴清德總統（中）表示「戰獨裁」，要去天安門；至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝、敢於向獨裁者爭取國家主權。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）表示「戰獨裁」，要去天安門；至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝、敢於向獨裁者爭取國家主權。記者黃義書／攝影

賴清德總統下午前往經濟部大武崙產業園區服務中心，出席傾聽之旅「基隆大武崙場」，與產業進行座談交流。就美國總統川普的對等關稅，除了籌組談判代表外，來爭取調降關稅，也展開產業傾聽之旅，以便支持產業、擴大共識，團結面對世界新局。

就國民黨與民眾黨在凱道集結抗議一事，賴清德在座談前受訪時表示，「國民黨與民眾黨能夠集會，就足以證明台灣是一個民主的國家，有集會結社的自由也有言論自由」，沒有戒嚴、沒有獨裁者。

賴清德提醒，由於氣候不佳主辦單位要確實照顧民眾的健康。賴清德強調表示，直正要「戰獨裁」，要去天安門；至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。敢於向獨裁者爭取國家主權。並傳達台灣人民，希望民主、自由、人權的生活方式的心聲。同時敢於要求獨裁者放棄武力攻打台灣，求得兩岸的和平，這才是真正的「戰獨裁」。

賴清德強調，民主的真諦就是法治，朝野要有共識，不分政黨與何人，只要犯法都要支持司法單位依法嚴辦、勿忘無縱。不可因為自己的政黨有人犯法，不思反省檢討，反而炮打司法，而將司法案件政治化，對民主傷害和其大。

賴清德總統（右）下午到經濟部大武崙產業園區與產業進行座談交流。基隆市長謝國樑（左）迎接。記者黃義書／攝影
賴清德總統（右）下午到經濟部大武崙產業園區與產業進行座談交流。基隆市長謝國樑（左）迎接。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午前往經濟部大武崙產業園區服務中心，出席傾聽之旅「基隆大武崙場」，與產業進行座談交流。。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午前往經濟部大武崙產業園區服務中心，出席傾聽之旅「基隆大武崙場」，與產業進行座談交流。。記者黃義書／攝影

司法 民眾黨 賴清德

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