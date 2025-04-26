凱道雨中喚醒群眾 管中閔：這政府在做的就是法西斯

國民黨今日號召群眾上凱道，訴求「反獨裁」。台大前校長管中閔擔任來賓，在場向群眾喊話，這個政府在做的事情就是法西斯，呼籲群眾反獨裁，反法西斯。

大雨當中，響應國民黨上凱道的群眾仍然踴躍，且至下午3時許，仍有人潮持續湧入凱道。管中閔說，他剛剛坐車過來，看到沿途這麼多民眾出來，他很激動。今天為什麼要站出來，因為台灣民主到了最危急的時刻，70多年來逐步學習民主，25年前經歷過第一次政黨輪替，學會人民最大，接受民主選舉結果。

管中閔表示，更重要的是立法制衡行政是大家接受的民主模式，可是這一切過去一年來逐漸崩塌。大家都注意到政府不接受新民意立法院監督，用覆議、抹黑，把所有不同意見的人打成「某某同路人」，發起大罷免剷除反對力量，這樣不是民主，台灣走向最危險的一刻，全台濫捕濫訴到處抓人，這樣是民主嗎？

管中閔直呼，這就是專制第一步，獨裁的第一步，法西斯的第一步。以前只有在書本上讀過法西斯，不是真正了解法西斯是什麼，這個政府做的事情就是法西斯，可以看到法西斯長怎樣。他比喻，給一根筷子很快折斷，給一把筷子就沒有這麼容易折斷，到處抓人就是各個擊破，要人民恐懼，不敢站出來，不敢為民主說話，這時刻要團結起來。面對專制獨裁回朝，是不是要堅持民主良心、脊梁，反獨裁，反專制，反法西斯．一起為民主奮鬥。

管中閔強調，他曾經站在不同地方講過，台灣是2300萬人的台灣，不是少數政黨的專利，不是少數偏激法西斯分子的專利，站出來保衛民主，民主最大，民主勝利，台灣人民站出來。